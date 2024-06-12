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Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'na bağlılığımız devam edecek! Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan desteğini vurguladı: "Şartlar ne olursa olsun, Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar yanında olacağız."

Yayın Tarihi: 12.06.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 17:39
Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'na bağlılığımız devam edecek! Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız

Bahçeli'den Erdoğan'a Tam Destek: "Şartlar Ne Olursa Olsun Cumhurbaşkanımızın Yanındayız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan desteğini yazılı bir açıklama ile yineledi. Bahçeli, açıklamasında Erdoğan'ın yaptığı görüşme ve ikili temasları saygıyla karşıladıklarını belirtti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'na bağlılığını vurguladı.

"Yeni Bir Denklem Kurulmak İsteniyor"

Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında Türk siyasetinde siyasi partiler arasında normalleşme ve yumuşama arayışlarının temel alındığını belirterek, bu süreçte yeni bir denklem kurulmak istendiğini söyledi. MHP'nin bu diyalogları makul ve mantıklı değerlendireceğini ifade etti.

"Kutuplaşmanın Sonu Yoktur"

Bahçeli, kutuplaşmanın ve kavganın sonu olmadığını, siyasi partilerin asıl görevinin milletin talep ve sorunlarına çözüm aramak olduğunu vurguladı. Ancak, son dönemde MHP'yi hedef alan karalama kampanyalarının arttığını ve bunun barış ortamını zehirlemeye yönelik olduğunu belirtti.

"İtibar Suikastının Yaygınlaşması Barış Ortamını Zehirliyor"

MHP'ye yönelik itibar suikastının yaygınlaşmasının barış ortamını zehirlemeye çalıştığını söyleyen Bahçeli, MHP'nin bu tür karalama kampanyalarına karşı mücadele edeceğini ve hukuki süreçlerde yer alacağını belirtti. 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak cinayet davasında MHP'nin hazır bulunacağını ve hesaplaşacağını ifade etti.

"Cumhur İttifakı'na Bağlılığımız Devam Edecek"

Bahçeli, AK Parti içindeki memnuniyetsizliklerin dikkate alınarak, AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın oluşabileceğini belirtti. Ancak, buna rağmen MHP'nin Cumhur İttifakı'na bağlılığının kararlılıkla devam edeceğini ve TBMM'deki kanun tekliflerine verilen desteğin süreceğini vurguladı.

"Erdoğan'ın Yanındayız"

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı görüşmeleri ve kurduğu ilişkileri saygıyla karşıladıklarını belirterek, Erdoğan'ın yanında olmaya devam edeceklerini yineledi. "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın şartlar ne olursa sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle yalnız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, MHP'nin tüm faaliyetlerinin ve söylemlerinin Türkiye ve Türk milletinin çıkarına olduğunu belirtti. Siparişi yapılan normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülmesinin önünde bir engel olarak görülmeleri durumunda, ülke ve millet için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

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