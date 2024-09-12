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Devlet Bahçeli'nin Hayatı Kitaplaştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatını anlatan kitap yayınlandı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 13:02
Devlet Bahçeli'nin Hayatı Kitaplaştı

Devlet Bahçeli’nin Hayatı Kitap Oluyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaşamı, “Devlet Bahçeli: Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi” başlıklı kitapta toplandı. MHP, bu kitabın tanıtımını yaparak Bahçeli’nin siyasi kariyerine ışık tutacak önemli detayları paylaşmayı amaçlıyor.

Özverili Siyasetçi

MHP'nin yaptığı açıklamada, Bahçeli’nin Türkiye’de demokrasinin yerleşmesine ve iç-dış tehditlerle mücadeleye katkıda bulunduğu vurgulandı. Bahçeli’nin her zaman ülkenin menfaatlerini ön planda tuttuğu ve tutumunu asla değiştirmediği ifade edildi. Açıklamada, "Bahçeli, klasik bir siyasetçi anlayışının çok ötesinde bir duruş sergilemektedir. Onun için siyasetin amacı iktidar olmaktan öte, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumaktır" denildi.

Özel Hayatı ve Çarpıtmalar

Bahçeli’nin özel hayatına dair pek bilgi vermediği ve bu konuların spekülatif söylemlerle dolduğuna dikkat çekildi. Kitap, Bahçeli’nin hayatından kesitler sunarak bu yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmeyi amaçlıyor. İÇ Araştırma ve İletişim Danışmanlığı’nın Dr. Neslihan Çelik yönetiminde hazırladığı bu fotobiyografik eser, bireysel yaşamına dair de izler taşıyarak okurlarını Bahçeli’nin kişiliğine daha yakından tanıtacak.

Sosyal Medya ve Tanıtım

Kitabın tanıtım videosu, MHP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Videoda, “Milliyetçi Hareket Partisi, bir siyasi partiden çok daha fazlasıdır. Davadır, duadır, şehittir, mahpustur, mağdurdur, acıdır, gözyaşıdır. Anadolu'nun tertemiz çocuklarıyla yokluktan var olan bu davayı, şimdi yeniden millete gidip anlatma zamanıdır” ifadelerine yer verildi. Kitabın yakında okuyucuyla buluşması bekleniyor.

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