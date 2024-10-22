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Devlet Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı'ndaki Açıklamaları

MHP Genel Başkanı Bahçeli, çocuk cinayetlerinden ekonomik performansa kadar önemli konuları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 14:07
Devlet Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı'ndaki Açıklamaları

MHP Lideri Bahçeli'den Çarpıcı Açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı’nda önemli konulara değindi. Bahçeli, yenidoğan bebeklerle ilgili sağlık sektöründeki etik dışı uygulamaları eleştirerek, "SGK'den günlük 8 bin lira alabilmek için yoğun bakımdaki bebeklerin ölmesine neden olan yaratıklar, sadece sağlık çalışanlarının değil, insanlığın yüz karalarıdır" dedi.

Tarihin Akışında Yeni Bir Dönem

Konuşmasında tarihin kritik eşiklerine de vurgu yapan Bahçeli, Türk milliyetçiliğinin, geleceğe yönelik sağlam duruşunun önemine dikkat çekti. "Bugünden sonra tarihin akışı daha farklı olacaktır. Bizi bekleyen zorluklar arasında akıl ve duygu birliğimizle ilerlemek zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Ekonomide Güven Ortamı

Bahçeli, Türkiye ekonomisinin sıkıntılı süreçleri geride bıraktığını belirterek, milli gelirin 1,1 trilyon doları aştığını kaydetti. "İşsizlik oranı yüzde 8,5'e geriledi ve istihdam sayısı 33 milyona ulaştı" dedi.

Çocuk Cinayetlerine Dikkat Çekti

Çocuk cinayetleri hakkında daha fazla ses çıkarmak gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Doğru sözlü ve temiz vicdanlı milletimizden böyle barbarların çıkması çelişki gibi gelse de bu acı, her toplumda var" diye konuştu.

Tepkiler ve Adalet Arayışı

Sağlık Bakanlığı'nın süreç içinde gereken adımları attığını ifade eden Bahçeli, adli süreçler hakkında da bilgi vererek, "Suçun önlenmesi, toplumsal dokunun korunması en haklı talebimizdir" dedi.

Kararlı Duruş İçin Uyuşmazlık Çağı

Devlet Bahçeli, Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve manevi girdaplardan etkilenmemesi için dikkatli olunması gerektiğini belirtti. "Bu süreçte sağlam ve tutarlı bir duruş sergilemeliyiz; milli ve manevi değerlerimizi korumalıyız" dedi.

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