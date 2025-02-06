DOLAR
35,87 0,08%
EURO
37,26 0,32%
ALTIN
3.297,85 0,22%
BITCOIN
3.541.753,5 -1,24%

Devlet Desteğiyle Kadın Girişimci Bahçe Mobilyası Üretiyor

Sakarya'da bir kadın girişimci, eşinin fabrikasını dönüştürerek bahçe mobilyası üretimine başladı. Hedefi, global marka haline gelmek.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:10
Devlet Desteğiyle Kadın Girişimci Bahçe Mobilyası Üretiyor

Devlet Desteğiyle Kadın Girişimci Bahçe Mobilyası Üretiyor

İstanbul'da 6 yıl modelistlik yaptıktan sonra Sakarya'ya yerleşen Hanife Kübra Birinci, eşinin otomotiv yan sanayi fabrikasını devlet desteğiyle dönüştürerek, bahçe mobilyaları üretimine adım attı.

37 yaşındaki üç çocuk annesi Birinci, 2013 yılında evlenip Sakarya'ya taşındıktan sonra, Covid-19 salgını sırasında doğaya olan ilginin artmasını fırsata çevirdi.

Birinci, 2011'de kurulan eşinin otomotiv yan sanayi fabrikasını, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteği ile bahçe mobilyaları üretimine uyarladı. 14'ü kadın olmak üzere 21 çalışanıyla birlikte üretim yapan Birinci, ürünlerini İstanbul, Ege ve Akdeniz bölgeleri olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor ve yurt dışına gönderme hedefi güdüyor.

KOSGEB Desteğiyle Üretim Hızı

Girişimci Hanife Kübra Birinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde bayiliklerinin bulunduğunu belirtti. Salgın dönemini avantaja dönüştürdüğünü vurgulayan Birinci, "Daha önce tekstil sektöründe modelist olarak çalışıyordum. Şimdi koltukları giydiriyorum. KOSGEB desteğiyle büküm makinelerimizi satın aldık ve üretimimize hız kattık. Kaynaklı imalatı eşim zaten yapıyordu. Tekstil kısmında ise öncelikle minderleri, sonra da rattan el örgüsü kısmını üretmeye başladık" dedi.

Özgün Tasarımlar ve Kadın İstihdamı

Bahçe mobilyaları arasında salıncak ve koltuk takımları gibi ürünler üreten Birinci, "Tamamen kendi üretimimiz olarak ürünleri çıkarıyoruz. Kadın istihdamına önem veriyoruz; çalışanlarımızın yanı sıra evden destek veren kadınlarımız da var" şeklinde konuştu.

Birinci, hedeflerinin global bir marka haline gelmek olduğunu ifade ederek, ürünlerini Türkiye'nin birçok yerine ulaştırdıklarını da ekledi.

Eşi Ahmet Fatih Birinci de özgün modeller tasarladıklarını belirterek, "Eşimle birlikte ürünlerimizi geliştirip üretiyoruz. İskelet üretimini erkek personelle, teksti ve örgü işlerini kadınlarla yapıyoruz" diye belirtti. Birinci, çalışmalarını genişleterek dünya pazarına açılmayı hedeflediklerini aktardı.

İstanbul'da 6 yıl modelistlik yaptıktan sonra Sakarya'ya gelen Hanife Kübra Birinci, eşinin...

İstanbul'da 6 yıl modelistlik yaptıktan sonra Sakarya'ya gelen Hanife Kübra Birinci, eşinin otomotiv yan sanayi fabrikasını devlet desteğiyle dönüştürerek üretimine başladığı bahçe mobilyalarını iç piyasaya gönderiyor. Birinci, 14'ü kadın 21 kişiyle üreterek Türkiye'nin dört bir yanında kullanıcılara ulaştırdığı ürünlerini yurt dışına da göndermek istiyor.

İstanbul'da 6 yıl modelistlik yaptıktan sonra Sakarya'ya gelen Hanife Kübra Birinci, eşinin...

İstanbul'da 6 yıl modelistlik yaptıktan sonra Sakarya'ya gelen Hanife Kübra Birinci, eşinin otomotiv yan sanayi fabrikasını devlet desteğiyle dönüştürerek üretimine başladığı bahçe mobilyalarını iç piyasaya gönderiyor. Birinci, 14'ü kadın 21 kişiyle üreterek Türkiye'nin dört bir yanında kullanıcılara ulaştırdığı ürünlerini yurt dışına da göndermek istiyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çukurova Üniversitesi Depremzedeleri Unutmadı: Anma Programı Düzenlendi
2
Fatih'te Restoranda Çıkan Yangın Komşu Binalara Sıçradı
3
ABD, Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Uçak Guantanamo Körfezi'ne Ulaştı
4
Kastamonu'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
5
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
6
Başakşehir'de Su Tankeri Tıp Merkezine Çarptı
7
Aydın'da Lise Öğrencileri Deprem Şehitlerini '04.17' Koreografisiyle Andı

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış