Devlet Desteğiyle Kadın Girişimci Bahçe Mobilyası Üretiyor

İstanbul'da 6 yıl modelistlik yaptıktan sonra Sakarya'ya yerleşen Hanife Kübra Birinci, eşinin otomotiv yan sanayi fabrikasını devlet desteğiyle dönüştürerek, bahçe mobilyaları üretimine adım attı.

37 yaşındaki üç çocuk annesi Birinci, 2013 yılında evlenip Sakarya'ya taşındıktan sonra, Covid-19 salgını sırasında doğaya olan ilginin artmasını fırsata çevirdi.

Birinci, 2011'de kurulan eşinin otomotiv yan sanayi fabrikasını, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteği ile bahçe mobilyaları üretimine uyarladı. 14'ü kadın olmak üzere 21 çalışanıyla birlikte üretim yapan Birinci, ürünlerini İstanbul, Ege ve Akdeniz bölgeleri olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor ve yurt dışına gönderme hedefi güdüyor.

KOSGEB Desteğiyle Üretim Hızı

Girişimci Hanife Kübra Birinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde bayiliklerinin bulunduğunu belirtti. Salgın dönemini avantaja dönüştürdüğünü vurgulayan Birinci, "Daha önce tekstil sektöründe modelist olarak çalışıyordum. Şimdi koltukları giydiriyorum. KOSGEB desteğiyle büküm makinelerimizi satın aldık ve üretimimize hız kattık. Kaynaklı imalatı eşim zaten yapıyordu. Tekstil kısmında ise öncelikle minderleri, sonra da rattan el örgüsü kısmını üretmeye başladık" dedi.

Özgün Tasarımlar ve Kadın İstihdamı

Bahçe mobilyaları arasında salıncak ve koltuk takımları gibi ürünler üreten Birinci, "Tamamen kendi üretimimiz olarak ürünleri çıkarıyoruz. Kadın istihdamına önem veriyoruz; çalışanlarımızın yanı sıra evden destek veren kadınlarımız da var" şeklinde konuştu.

Birinci, hedeflerinin global bir marka haline gelmek olduğunu ifade ederek, ürünlerini Türkiye'nin birçok yerine ulaştırdıklarını da ekledi.

Eşi Ahmet Fatih Birinci de özgün modeller tasarladıklarını belirterek, "Eşimle birlikte ürünlerimizi geliştirip üretiyoruz. İskelet üretimini erkek personelle, teksti ve örgü işlerini kadınlarla yapıyoruz" diye belirtti. Birinci, çalışmalarını genişleterek dünya pazarına açılmayı hedeflediklerini aktardı.

İstanbul'da 6 yıl modelistlik yaptıktan sonra Sakarya'ya gelen Hanife Kübra Birinci, eşinin otomotiv yan sanayi fabrikasını devlet desteğiyle dönüştürerek üretimine başladığı bahçe mobilyalarını iç piyasaya gönderiyor. Birinci, 14'ü kadın 21 kişiyle üreterek Türkiye'nin dört bir yanında kullanıcılara ulaştırdığı ürünlerini yurt dışına da göndermek istiyor.

İstanbul'da 6 yıl modelistlik yaptıktan sonra Sakarya'ya gelen Hanife Kübra Birinci, eşinin otomotiv yan sanayi fabrikasını devlet desteğiyle dönüştürerek üretimine başladığı bahçe mobilyalarını iç piyasaya gönderiyor. Birinci, 14'ü kadın 21 kişiyle üreterek Türkiye'nin dört bir yanında kullanıcılara ulaştırdığı ürünlerini yurt dışına da göndermek istiyor.