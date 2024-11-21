Devlet Himayesindeki Çocuklardan Filistinli Akranlarına Destek: Kırmızı Balonlar Gökyüzünde

Devlet Himayesindeki Çocuklardan Anlamlı Etkinlik

Devlet himayesi altındaki çocuklar, Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek ve onların anısını yaşatmak amacıyla gökyüzüne kırmızı balonlar bıraktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle İngiliz sanatçı Banksy'nin "Kırmızı Balonlu Kız" adlı eserinden ilham alınarak gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar bir bildiri okudu.

Çocuk Hakları Sözleşmesi Vurgusu

Bildiride, 35 yıl önce çocukların yaşam hakkını güvence altına alan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin imzalandığı anımsatıldı. Özellikle savaş ve yoksulluğun baskın olduğu coğrafyalarda çocukları korumak ve yaşam şartlarını iyileştirmek için hazırlanan bu sözleşmenin, dünya çocuklarının temel haklarını güvence altına almayı hedeflediği belirtildi.

Bildiride ayrıca, söz konusu sözleşmenin 196 ülke tarafından imzalandığına, dünyada bu kadar çok ülkenin toplanarak imza attığı başka bir sözleşmenin bulunmadığına dikkat çekildi.

Bildiride şunlar kaydedildi: "Bizler de bu sözleşmeye dayanarak tüm insanlığa sesleniyoruz. Filistin’de soykırımı durdurun. Çocukları koruyun. Çocuklar savaşın, şiddetin, ayrımcılığın ve zulümlerin hedefi olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde çocukların yaşam hakkı gasbedilemez, masum hayatlar yok edilemez. Çocukların barış, güvenlik ve sevgi içinde büyüyebileceği bir dünyayı inşa etmek için biz buradayız, hepinizi bekliyoruz."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.