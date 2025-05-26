Devlet Sanatçısı Kutlu Payaslı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kutlu Payaslı Yıldızlara Uçtu

Bursa'daki evinde 89 yaşında hayata gözlerini yuman Türk sanat müziğinin usta ismi ve devlet sanatçısı Kutlu Payaslı, cenazesiyle sevenlerini bir araya getirdi.

Cenaze Töreni

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Payaslı'nın cenazesi, Bursa Ulu Cami'ne getirildi. Tabutu, Türk bayrağına sarılı olarak bulunuyor; Fenerbahçe flaması ve atkısı da ailesi tarafından konuldu.

Payaslı'nın kızı Melda ve oğlu Mutlu, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, sanatçının ailesi, yakınları ve pek çok sanatçı dostu da katıldı.

Son Veda

Cenaze namazı, öğle vakti kılındı ve ardından Hamitler Mezarlığı'na defnedildi. Bu duygusal veda, Türk sanat müziğinin değerli bir ismi olan Kutlu Payaslı'nın anısını yaşatmaya devam edecek.

Bursa'daki evinde 89 yaşında vefat eden Türk sanat müziğinin usta isimlerinden devlet sanatçısı ve koro şefi Kutlu Payaslı'nın cenazesi toprağa verildi. Payaslı için Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Bursa'daki evinde 89 yaşında vefat eden Türk sanat müziğinin usta isimlerinden devlet sanatçısı ve koro şefi Kutlu Payaslı'nın cenazesi toprağa verildi. Payaslı için Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.