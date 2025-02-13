Devlet Tiyatroları'nda 'Dracula: Bir Dehşet Komedisi' Yarın Sahne Alacak

Devlet Tiyatroları'ndan Yeni Bir Yapım

Devlet Tiyatroları (DT), 'Dracula: Bir Dehşet Komedisi' adlı oyununu yarın akşam prömiyer yapacak. Bu heyecan verici proje, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortaklığı ile hayata geçirildi ve Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi''nde sahnelenecek.

Karakoyun'un Efsanevi Karakteri Kont Dracula

Dünya korku edebiyatının en önemli karakterlerinden biri olan Kont Dracula, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı tarafından canlandırılacak. Tayfun Güneyer’in yönetiminde sahne alacak olan bu üretim, sezonun en dikkat çekici yapımlarından biri olmaya aday.

Görsel ve İşitsel Tasarımlar

Oyun, Hakan Dündar ve Nur Sinem Mete tarafından dekor tasarımıyla, Uğurkan Erez ve Erol Albayrak tarafından kostüm tasarımıyla, Akın Yılmaz tarafından ışık tasarımıyla destekleniyor. Müzikleri İlke Ulaş Kuvanç ve koreografisi de Yıldız Venedik imzasını taşıyor.

Gizemin ve Komedinin Buluşması

Aşk ve gizemin iç içe geçtiği bu oyun, seyircileri hem güldürmeyi hem de gotik atmosferi ile etkilemeyi hedefliyor. Prömiyer, yarın akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak projesi kapsamında "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyunu, Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde prömiyer yapacak. Sezonun dikkati çekici yapımlarından biri olmaya aday Dracula: Bir Dehşet Komedisinde, Kont Dracula'yı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı canlandırıyor.

Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak projesi kapsamında "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyunu, Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde prömiyer yapacak. Sezonun dikkati çekici yapımlarından biri olmaya aday Dracula: Bir Dehşet Komedisinde, Kont Dracula'yı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı canlandırıyor.