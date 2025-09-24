Deyr Hafer'de PKK/YPG Saldırısı: Resm Haraml'da 1 Ölü, 3 Yaralı
Halep'in doğu kırsalında ağır silahlarla hedef alındı
Halep'in doğu kırsalındaki Deyr Hafer beldesi çevresinde yer alan Resm Haraml köyüne terör örgütü PKK/YPG'nin ağır silahlarla düzenlediği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Deyr Hafer beldesinin doğusundaki Resm Haraml köyünü ağır silahlarla hedef aldı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
PKK/YPG, işgal ettiği bölgelerden Suriye hükümetinin kontrolündeki sivil yerleşim yerlerine sık sık saldırılar düzenliyor.