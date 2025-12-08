DOLAR
Dicle Üniversitesi'nde 'Bıçak Parası' İddiası: Doç. Dr. M.T.K. Görevine Döndü

Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde 'bıçak parası' iddiasıyla tutuklanan Doç. Dr. M.T.K., itiraz sonucu serbest bırakıldı ve görevine döndü; dava ve soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 12:24
Dicle Üniversitesi'nde 'Bıçak Parası' İddiası: Doç. Dr. M.T.K. Görevine Döndü

Doç. Dr. M.T.K. görevine döndü

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevliyken hastalardan bıçak parası aldığı iddiasıyla hakkında dava açılan ve tutuklanan Doç. Dr. M.T.K.'nın serbest bırakıldığı ve üniversitedeki görevine geri döndüğü öğrenildi.

Dava ve iddiaların detayı

İddialara göre, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nde görev yapan Doç. Dr. M.T.K., yaklaşık 2 bin hastadan toplam 14 milyon lirayı aşkın bıçak parası toplamakla suçlandı. Konunun yansıması üzerine savcılık tarafından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tutuklanma, itiraz ve görevine dönüş

Açılan dava sonrası Doç. Dr. M.T.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avukatların yaptığı itirazın ardından geçtiğimiz hafta cezaevinden çıkarıldığı ve dava süreci devam ederken Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'ndeki görevine döndüğü bildirildi.

Üniversite soruşturması sürüyor

Üniversite tarafından konuyla ilgili başlatılan idari soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi. Davanın seyrine ve soruşturma sonuçlarına göre yeni adımlar atılacağı belirtildi.

