Dicle Üniversitesi'nde 'Bıçak Parası' İddiası: Doç. Dr. M.T.K. Görevine Döndü

Doç. Dr. M.T.K. görevine döndü

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevliyken hastalardan bıçak parası aldığı iddiasıyla hakkında dava açılan ve tutuklanan Doç. Dr. M.T.K.'nın serbest bırakıldığı ve üniversitedeki görevine geri döndüğü öğrenildi.

Dava ve iddiaların detayı

İddialara göre, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nde görev yapan Doç. Dr. M.T.K., yaklaşık 2 bin hastadan toplam 14 milyon lirayı aşkın bıçak parası toplamakla suçlandı. Konunun yansıması üzerine savcılık tarafından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tutuklanma, itiraz ve görevine dönüş

Açılan dava sonrası Doç. Dr. M.T.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avukatların yaptığı itirazın ardından geçtiğimiz hafta cezaevinden çıkarıldığı ve dava süreci devam ederken Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'ndeki görevine döndüğü bildirildi.

Üniversite soruşturması sürüyor

Üniversite tarafından konuyla ilgili başlatılan idari soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi. Davanın seyrine ve soruşturma sonuçlarına göre yeni adımlar atılacağı belirtildi.

DİYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE GÖREVLİYKEN HASTALARDAN BIÇAK PARASI ALDIĞI ORTAYA ÇIKAN VE HAKKINDA DAVA AÇILARAK TUTUKLANAN DOÇ. DR. M.T.K.’NIN SERBEST BIRAKILDIĞI VE ÜNİVERSİTEDEKİ GÖREVİNE DÖNDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ.