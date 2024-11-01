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Diddy'nin Davasında Avukatların Kontrol Mücadelesi

Sean Combs'un avukatları, davanın kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor. Federal savcılar, bu girişimin sakıncalı olduğunu vurguluyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 14:59
Diddy'nin Davasında Avukatların Kontrol Mücadelesi

Diddy'nin Hukuki Mücadelesi

ABD'de federal savcılar, "Diddy" olarak bilinen Amerikalı rapçi Sean Combs'un avukatlarının, davanın kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını belirtti. Suçlamalar arasında "seks ticareti, adam kaçırma ve rüşvet" yer alıyor.

Erken Delil Açıklama Talebi

Savcılar, Combs'un avukatlarının bir yargıçtan davacıların kimlikleri de dahil olmak üzere delillerin erken açıklanmasını talep ettiklerini ifade etti. Bu durumun, Combs'un davayı tahrif etme çabasının bir parçası olduğunu vurgulayan savcılar, bu tür bir talebin "açıkça uygunsuz" olduğunu öne sürdü.

Hukukun İşleyişine Tehdit

Combs'un avukatları, davacıların avukatlarının medyaya konuşmasının yasaklanmasını ve hükümetin medyaya sızdırmalarının Combs'un adil yargılanma şansını tehdit ettiğini iddia ediyor. Savcılar ise bu talepleri, "hukukun bu erken aşamasında hükümetin kanıtlarını kısıtlamak ve sanık lehine kontrol sağlamak amacıyla yapılan örtülü bir girişim" olarak nitelendirdi.

Diddy'nin Kirli Geçmişi

Sean Combs, 16 Eylül'de gözaltına alındı. 17 Eylül'de yayınlanan 14 sayfalık iddianamede, Combs'un evlerinde düzenlediği "Freak Offs" adlı partilerde katılımcıları cinsel ilişkiye girmeye zorladığı belirtildi. Aynı zamanda mağdurlara tehditle ve şiddetle baskı yaptığı da ifade edildi.

Hapis Cezası Olasılığı

Combs, suçlu bulunması durumunda en az 15 yıl, en fazla ise ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. Rapçinin davası, 5 Mayıs 2025'te başlayacak.

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