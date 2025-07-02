Diddy'nin Davasında Jüri Görüş Ayrılığı Yaşıyor

ABD'de ünlü rapçi Diddy olarak bilinen Sean Combs'un yargılandığı davada jüri, organize suç örgütü kurma suçlamasında görüş ayrılığı yaşıyor. Jüri, Combs'un bir suç örgütü kurup kurmadığına dair karara varamıyor.

Manhattan'da Yargıç Arun Subramanian başkanlığında görülen davada, jüri heyeti 12 saatten fazla süren müzakereler sonucunda Combs’a yönelik seks ticareti ve kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşıma suçlamalarında uzlaşma sağlamışken, en ağır suçlama olan organize suç örgütü kurma konusunda fikir birliği oluşturamadı.

Yargıç Subramanian, heyete karara varılamayan suçlama için uzlaşıncaya kadar müzakerelere devam etmeleri talimatını verdi. Organize suç örgütü kurma suçlaması, Combs'un 20 yılı aşkın süredir çalışanlarıyla birlikte bir suç şebekesi yönettiği ve bu yapı aracılığıyla bir dizi yasa dışı faaliyetin gerçekleştirildiği iddialarına dayanıyor.

Jüri, Combs'un bu suç örgütünü kurup kurmadığı ve bu kuruluş aracılığıyla adam kaçırma, seks ticareti ve insan kaçakçılığı gibi suçlara karışıp karışmadığını değerlendiriyor.

Diddy'nin Kirli Geçmişi

Sean Combs, 16 Eylül 2024'te seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Mahkeme tarafından kamuoyuna sunulan 14 sayfalık iddianamede, Combs'un düzenlediği ve katılmak zorunda bırakılan "Freak Offs" adlı partilerde, cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade ediliyor.

İddianamede, ünlü rapçinin mağdurlara nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit etme ve ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma gibi yöntemler kullandığı belirtiliyor. Combs'un evlerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca, tanıklara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedildi.

Combs, Manhattan'daki federal mahkemede hakkındaki suçlamaları tamamen reddetti. Eğer suçlu bulunursa, en az 15 yıl, en fazlaysa ömür boyu hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

ABD'de "Diddy" lakabıyla tanınan rapçi Sean Combs'un yargılandığı davada jüri, "seks ticareti ve kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşıma" suçlamalarına ilişkin kararını verirken davadaki en ağır suçlama olan "organize suç örgütü kurma" konusunda fikir birliği sağlayamadı. Nihai kararın verilmesi beklenen duruşma için Diddy'nin ailesi de mahkeme binasına geldi.

ABD'de "Diddy" lakabıyla tanınan rapçi Sean Combs'un yargılandığı davada jüri, "seks ticareti ve kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşıma" suçlamalarına ilişkin kararını verirken davadaki en ağır suçlama olan "organize suç örgütü kurma" konusunda fikir birliği sağlayamadı. Nihai kararın verilmesi beklenen duruşma için Diddy'nin ailesi de mahkeme binasına geldi.