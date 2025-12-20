Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Yerli Malı Haftası'nda öğrencilerle buluştu

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Yerli Malı Haftası etkinliğinde öğrencilerle buluştu

Akyeniköy Şehit Soner Turan İlkokulu'nda sergi ve sera gezisi

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Yerli Malı Haftası kapsamında Akyeniköy Şehit Soner Turan İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyarette, yerli üretimin önemi, tutumlu olmanın gerekliliği ve paylaşma kültürü üzerine sohbetler gerçekleştirildi. Öğrencilerin hazırladığı eski el işi ürünler ve günlük yaşamda kullanılan eşyalarla düzenlenen sergi ilgiyle gezildi; sergide yeniden kullanım ve üretkenlik vurgulandı.

Program çerçevesinde öğrenciler tarafından oluşturulan okul serası da ziyaret edildi. Serada yürütülen çalışmalar yerinde incelenirken, üretim sürecine ilişkin bilgiler alındı ve öğrencilerin üretimle erken yaşta tanışmasının önemi üzerinde duruldu.

Ziyaret sırasında kısa bir değerlendirmede bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Yerli Malı Haftası, çocuklarımıza üretmenin, tutumlu olmanın ve paylaşmanın değerini anlatmak için önemli bir fırsat. Halkımızın geleceğini emanet edeceğimiz çocuklarımızın, yerli değerlere sahip çıkan, üreten ve paylaşmayı bilen bireyler olarak yetişmesi bizler için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Didim Belediyesi'nin, çocuklarda yerli üretim bilincini ve paylaşma kültürünü güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.

