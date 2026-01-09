Didim Belediyesi'nden Park ve Yeşil Alanlarda Yoğun Bakım Çalışması

Didim Belediyesi ilçe genelinde bakım ve düzenlemeleri sürdürüyor

Didim Belediyesi, kent estetiğini korumak ve halkın daha yeşil, daha yaşanabilir alanlarda vakit geçirebilmesini sağlamak amacıyla park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde belirlenen çalışma programı doğrultusunda sahada yoğun mesai harcıyor.

Çalışma Detayları

Yürütülen çalışmalar kapsamında Çamlık Mahallesinde ağaç budama çalışmaları gerçekleştirildi. Cumhuriyet Mahallesinde ot biçimi ve ağaç budama işlemleri tamamlandı. Yeni Mahallede bulunan Macera Parkı ile Ayşenur Ezgi Eygi Parkında ot biçimi çalışmaları yapılarak alanlar daha düzenli ve kullanışlı hâle getirildi. Efeler Mahallesindeki yeşil alanlarda ise genel bakım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Park ve yeşil alan bakımının yanı sıra ekipler, park oyun gruplarına yönelik onarım ve yenileme çalışmalarını da sürdürüyor. Efeler Mahallesinde yer alan Ayışığı Parkında banklar boyanarak yenilenirken, Ozan Parkındaki çocuk oyun gruplarında bakım ve tadilat çalışmaları yapıldı. Yeni Mahalledeki Macera Parkındaki oyun grupları da elden geçirilerek çocuklar için daha güvenli hale getirildi.

Başkan Hatice Gençay'ın Değerlendirmesi

Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kentin her noktasında daha estetik ve yaşanabilir alanlar oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Halkımızın parklar ve yeşil alanlarda daha huzurlu ve keyifli vakit geçirebilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz belirlenen program doğrultusunda ilçemizin her mahallesinde sahada görev yapıyor. Daha güzel, daha yeşil bir Didim için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

