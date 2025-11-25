Didim’de 25 Kasım: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinlikleri

Didim’de 25 Kasım etkinlikleriyle kadına yönelik şiddete dikkat çekildi; panel, konuşmalar ve Kuşadası Dünya Medeniyetler Korosu konseri düzenlendi.

Didim’de 25 Kasım’da kadına yönelik şiddete dikkat çekildi

Didim Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık yaratmayı amaçlayan kapsamlı etkinlikler düzenledi. Gün, panel ve sanat etkinlikleriyle toplumda eşitlik ve şiddetin önlenmesi vurgusunu öne çıkardı.

Panel: "Uzmanlar Anlatıyor: Şiddete Karşı Mücadelede Yol Haritamız - Eşitlik için, Adalet için, Kadınlar için"

Etkinlikler, Didim Belediyesi Gençlik Merkezi, DİGEM Sanat Akademisi’nde gerçekleştirilen panelle başladı. Panelde Seniye Nazik Işık, Av. Zelal Nur Ünal ve Uzman Klinik Psikolog Gizem Gökçe konuşmacı olarak yer aldı. Paneli Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kadın belediye meclis üyeleri ve çok sayıda kadın katılımcı takip etti.

Hatice Gençay panelde şunları söyledi: "Kadına yönelik şiddet, bir toplumun en ağır yaralarından biridir. Bu yarayı iyileştirmek cesaret, kararlılık ve ortak bir dayanışma kültürü gerektirir. Didim’de bu kültürü büyüten en önemli güç, halkımızla birlikte attığımız adımlardır. Göreve geldiğimiz günden bu yana, kadınların yalnız olmadığı, kent yönetimine doğrudan katıldığı, söz hakkının güvence altına alındığı bir düzen inşa ediyoruz. Bu anlayışla kurduğumuz Kadın Meclisi, eşitlik mücadelemizde güçlü bir adım oldu. Kadınların ihtiyaçlarını doğrudan duyduğumuz, çözüm üreten, dayanışmayı büyüten bu yapı, Didim’in toplumsal dönüşümünde önemli bir rol üstleniyor. Aynı şekilde attığımız bir başka önemli adım, Didim’i Avrupa yerel yönetimleriyle aynı zeminde buluşturan CEMR anlaşması oldu. Bu iş birliği, yerel yönetimde eşitlik politikalarının güçlenmesine, kadınların karar süreçlerine daha fazla katılım sağlamasına ve kentsel yaşamda eşitliği kurumsal temelde geliştirmemize katkı sunuyor".

Başkan Gençay konuşmasına şu çarpıcı verilerle devam etti: "Didim’in geleceğini daha adil, daha eşit ve daha katılımcı bir anlayışla büyütme hedefimizi destekleyen güçlü bir adımdır. Tüm bu çabaların yanında, ne yazık ki hepimizi derinden yaralayan bir tabloyla karşı karşıyayız. 2008’den 2024’e uzanan süreçte kadın cinayetlerinin yüzde 542 oranında artmış olması, hepimizi derinden sarsan bir gerçektir. Sadece 2024 yılında 394 kadın yaşam hakkından mahrum bırakıldı. Birçok kadın, şiddeti bildirecek imkâna bile ulaşamadan hayattan koparıldı. Ve bu acı tablo, yalnızca aile içinden değil; kamusal alanda, iş hayatında, sokakta, evde, kısacası hayatın her alanında karşımıza çıkmaya devam ediyor. Kadın cinayetlerinin, şiddetin ve baskının sıradanlaştığı bir toplumda hiçbirimiz güvende değiliz. Bir toplumun vicdanı, kadınların özgürlüğü kadar genişler; kadınların yaşam hakkı kadar güçlenir. Bu nedenle artık ülkemizde hiçbir kadının adının bir şiddet haberiyle anılmasını istemiyoruz. Artık bir kız evladının, bir annenin, bir öğrencinin, bir emekçinin yaşamının karanlık bir şiddetle son bulduğu bir Türkiye görmek istemiyoruz. Bu talep yalnızca kadınların değil; insan onuruna inanan herkesin ortak vicdan çağrısıdır".

Panelde ayrıca kadına yönelik şiddetin önlenmesi, toplumsal duyarlılığın güçlenmesi, kadınların hayatın her alanında güvenle yer alabilmesi, kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği ve demokrasi, kadına karşı şiddet sonrası başvuru yolları ve kadın hakları, şiddet travma ve kadın psikolojisi gibi başlıklar alanında deneyimli konuşmacılar tarafından ele alındı. Panelin ardından Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay tarafından konuşmacılara plaket takdim edildi.

Gecede konser: Kuşadası Dünya Medeniyetler Korosu

25 Kasım etkinliklerinin akşam bölümünde Didim Belediyesi Gençlik Merkezi (DİGEM) muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı. Kuşadası Dünya Medeniyetler Korosu tarafından verilen oratoryo ve konser, izleyicilere güçlü ve duygulu anlar yaşattı. Didimlilerin yoğun ilgi gösterdiği konser, dayanışmanın ve ortak sesin önemini bir kez daha hissettirdi.

