Didim'de Hayvan Hastalıklarına Karşı Yol Kontrolleri Sürüyor

Didim'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve kolluk güçleri, hayvan hastalıklarına karşı yol kontrollerini sürdürüyor; karantina bölgelerinde hareket kısıtlaması uygulanıyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:49
Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü ve güvenlik güçleri ortak denetimde

Aydın’ın Didim ilçesinde, hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile kolluk kuvvetleri iş birliği içinde yol kontrollerini sürdürüyor.

Kurumsal açıklamada yer alan bilgiye göre yetkililer, kırsal alanlarda hayvan hareketlerinin denetimi ve hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla düzenli kontrol yapıyor.

Açıklamada şu ifadeler paylaşıldı:

"İlimizde hayvan hastalıklarıyla mücadele sürüyor. Hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hayvan hareketlerinin kontrolü kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelimiz tarafından kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde yol kontrolleri yapılmaktadır. Şap hastalığıyla mücadelenin en etkili yolu aşılama ve hayvan hareketlerinin denetimidir. Karantina altındaki bölgelerde kesim amacı dışında hayvan hareketlerine izin verilmemektedir. Hastalığın kontrol altına alınması ve cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için lütfen kurallara uyalım"

Şap hastalığıyla mücadelede aşılama ve hayvan hareketlerinin denetimi önem kazanıyor. Yetkililer, karantina altındaki bölgelerde kesim amacı dışında hayvan hareketine izin verilmediğini hatırlatarak kurallara uyulması çağrısında bulundu.

