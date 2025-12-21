Didim'de Lokma Hayrı: Gülşah Durbay Anıldı

Manisa Şehzadeler ilçesinin ilk kadın Belediye Başkanı olan merhume Gülşah Durbay, Aydın’ın Didim ilçesinde düzenlenen lokma hayrı ile anıldı.

Anma Programı

Lokma hayrı, Didim Belediyesi tarafından Cumartesi Pazarı’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay başta olmak üzere çok sayıda Didimli katıldı.

Vatandaşlarda bıraktığı iz ve gerçekleştirdiği hizmetlerle hafızalarda yer eden merhume Gülşah Durbay, programda saygı ve rahmetle anıldı.

Başsağlığı Mesajı

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay anma programına ilişkin değerlendirmesinde, "Merhume Gülşah Durbay’ı rahmet ve minnetle anıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

