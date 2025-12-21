DOLAR
Didim'de Lokma Hayrı: Gülşah Durbay Anıldı

Manisa Şehzadeler'in ilk kadın belediye başkanı merhume Gülşah Durbay, Didim'de düzenlenen lokma hayrıyla saygı ve rahmetle anıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 11:04
Manisa Şehzadeler ilçesinin ilk kadın Belediye Başkanı olan merhume Gülşah Durbay, Aydın’ın Didim ilçesinde düzenlenen lokma hayrı ile anıldı.

Anma Programı

Lokma hayrı, Didim Belediyesi tarafından Cumartesi Pazarı’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay başta olmak üzere çok sayıda Didimli katıldı.

Vatandaşlarda bıraktığı iz ve gerçekleştirdiği hizmetlerle hafızalarda yer eden merhume Gülşah Durbay, programda saygı ve rahmetle anıldı.

Başsağlığı Mesajı

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay anma programına ilişkin değerlendirmesinde, "Merhume Gülşah Durbay’ı rahmet ve minnetle anıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

