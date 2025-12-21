DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.798.698,58 -0,6%

Marmaris'in Simgesi Çiçekli Masa: Halk Plajı'nda Turistlerin Yeni Noktası

Marmaris Halk Plajı'nda 72 yaşındaki Ali Parlak'ın 10 yıldır süslediği çiçekli masa, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 13:12
Marmaris'in Simgesi Çiçekli Masa: Halk Plajı'nda Turistlerin Yeni Noktası

Marmaris'in Simgesi Çiçekli Masa, Halk Plajı'nda İlgi Odağı

Türkiye ve dünyanın popüler turizm merkezlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesi, deniz-kum-güneşin yanı sıra kent simgeleriyle de dikkat çekiyor. Marmaris Halk Plajı'nda güvercinlerin ardından kentin sembolleri arasına giren çiçekli masa, 72 yaşındaki emekli Ali Parlak tarafından yaz-kış farklı noktalarda kuruluyor ve yerli ile yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Emekli Grafik Tasarımcının Hikayesi

20 yıldır Marmaris'te35 sene reklamcılık ve grafik tasarım yaptım. Daha sonra peyzaj ve bahçe işleriyle uğraştım, sonra emekli oldum. 72 yaşındayım, şimdi hayatımı yaşıyorum. 20 yıldır Marmaris'teyim. Yaz kış burada masamda hep çiçek olur. Şu an oturduğum yer kışlık alanım, yazın ise yaklaşık 50 metre ileride oturuyorum. Çok ilgi çekiyor, çevreye pozitif bir enerji veriyor. Ben huzuru masamda buldum, mutluyum. Ticaret, para, hesap hepsini kapattım. Bugün bana günde 100 bin TL verseler yine çalışmam. Yıllarca çalıştım, o işi kapattım. Şimdi gençler çalışacak, iş onların hakkı. Biz belli bir yaştan sonra geri çekilmek zorundayız.'

Çocuklar, Balıklar ve Uluslararası İlgi

Parlak, çiçekli masasının yanında termosundaki çayıyla Karadeniz müzikleri dinlediğini ve balık tuttuğunu söylüyor. Tuttuğu balıkları torunları ve çevredeki çocuklarla paylaştığını belirten Parlak, 'Burada benim balıklarım var. Arkadaşlarımın torunları, komşuların çocukları gelir. 'Ali dede balık var mı' derler, ben de onlara balık veririm. Ama son 14 gündür hiç balık yok. Balık komple Marmaris koyundan çekildi, tekrar gelir mi bilmiyoruz' diye konuştu.

Çiçekli masanın uluslararası ilgi gördüğünü anlatan Parlak, geçen yaz sezonunda 12 ülkeden turistin gelip fotoğraf çektiğini, bir Çinli televizyon ekibiyle röportaj yaptığını ve Almanya'da bir gazetede masa hakkında haber çıktığını belirtti: 'Geçen yaz Çin'den geldiler, röportaj yaptılar. Meğerse televizyon yayıncısıymış. 'Bu masa çok hoşumuza gitti' dediler. Almanya'da da bir gazetede 'Marmaris plajında çiçekli masa' diye haber olmuş. Gazeteyi bana vermediler ama Almanya'da çalışan Türkler gelip gösterdi. İki sütun, on santimlik alana basmışlar. Masa ünlü, ben de ondan yararlanıyorum.'

Parlak, masanın insanları bir araya getirdiğini ve pozitif enerji yaydığını vurgulayarak, 'Güzel dostluklar oluyor, arkadaşlıklar kuruluyor. Burada sevgi alışverişi yapıyoruz, başka da bir şey yok' ifadelerini kullandı.

MARMARİS HALK PLAJININ SİMGESİ HALİNE GELEN ÇİÇEKLİ MASA

MARMARİS HALK PLAJININ SİMGESİ HALİNE GELEN ÇİÇEKLİ MASA

MARMARİS HALK PLAJININ SİMGESİ HALİNE GELEN ÇİÇEKLİ MASA

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Zencirci’den Hıdırbeyli Göleti için Çevre Duyarlılığı Çağrısı
2
Ağrı'da Karaciğer Yetmezliği Gelişen 2 Yaşındaki Miraç K Uçak Ambulansla Ankara'ya Sevk Edildi
3
İl Müftüsü Durmuş Ayvaz: Üç Aylar ve Regaib Kandili'nin Huzurunu Yaşıyoruz
4
Çolakbayrakdar: 2026'da Yeni Kütüphaneler ve Sosyal Tesis Müjdesi
5
Başkan Mustafa Yalçın Belsin'de Gençlerle Buluştu
6
Nilüfer Pancar Deposu'nda Biyoplastik Atölyesi — Çevre Dostu Üretim
7
Burdur'da Jandarma Trafik Denetimleri: 7 bin 861 Araç Kontrol Edildi

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025