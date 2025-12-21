Marmaris'in Simgesi Çiçekli Masa: Halk Plajı'nda Turistlerin Yeni Noktası

Marmaris'in Simgesi Çiçekli Masa, Halk Plajı'nda İlgi Odağı

Türkiye ve dünyanın popüler turizm merkezlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesi, deniz-kum-güneşin yanı sıra kent simgeleriyle de dikkat çekiyor. Marmaris Halk Plajı'nda güvercinlerin ardından kentin sembolleri arasına giren çiçekli masa, 72 yaşındaki emekli Ali Parlak tarafından yaz-kış farklı noktalarda kuruluyor ve yerli ile yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Emekli Grafik Tasarımcının Hikayesi

20 yıldır Marmaris'te35 sene reklamcılık ve grafik tasarım yaptım. Daha sonra peyzaj ve bahçe işleriyle uğraştım, sonra emekli oldum. 72 yaşındayım, şimdi hayatımı yaşıyorum. 20 yıldır Marmaris'teyim. Yaz kış burada masamda hep çiçek olur. Şu an oturduğum yer kışlık alanım, yazın ise yaklaşık 50 metre ileride oturuyorum. Çok ilgi çekiyor, çevreye pozitif bir enerji veriyor. Ben huzuru masamda buldum, mutluyum. Ticaret, para, hesap hepsini kapattım. Bugün bana günde 100 bin TL verseler yine çalışmam. Yıllarca çalıştım, o işi kapattım. Şimdi gençler çalışacak, iş onların hakkı. Biz belli bir yaştan sonra geri çekilmek zorundayız.'

Çocuklar, Balıklar ve Uluslararası İlgi

Parlak, çiçekli masasının yanında termosundaki çayıyla Karadeniz müzikleri dinlediğini ve balık tuttuğunu söylüyor. Tuttuğu balıkları torunları ve çevredeki çocuklarla paylaştığını belirten Parlak, 'Burada benim balıklarım var. Arkadaşlarımın torunları, komşuların çocukları gelir. 'Ali dede balık var mı' derler, ben de onlara balık veririm. Ama son 14 gündür hiç balık yok. Balık komple Marmaris koyundan çekildi, tekrar gelir mi bilmiyoruz' diye konuştu.

Çiçekli masanın uluslararası ilgi gördüğünü anlatan Parlak, geçen yaz sezonunda 12 ülkeden turistin gelip fotoğraf çektiğini, bir Çinli televizyon ekibiyle röportaj yaptığını ve Almanya'da bir gazetede masa hakkında haber çıktığını belirtti: 'Geçen yaz Çin'den geldiler, röportaj yaptılar. Meğerse televizyon yayıncısıymış. 'Bu masa çok hoşumuza gitti' dediler. Almanya'da da bir gazetede 'Marmaris plajında çiçekli masa' diye haber olmuş. Gazeteyi bana vermediler ama Almanya'da çalışan Türkler gelip gösterdi. İki sütun, on santimlik alana basmışlar. Masa ünlü, ben de ondan yararlanıyorum.'

Parlak, masanın insanları bir araya getirdiğini ve pozitif enerji yaydığını vurgulayarak, 'Güzel dostluklar oluyor, arkadaşlıklar kuruluyor. Burada sevgi alışverişi yapıyoruz, başka da bir şey yok' ifadelerini kullandı.

MARMARİS HALK PLAJININ SİMGESİ HALİNE GELEN ÇİÇEKLİ MASA