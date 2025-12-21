DOLAR
Nilüfer Pancar Deposu'nda Biyoplastik Atölyesi — Çevre Dostu Üretim

Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu'nda sanatçı Nergiz Yeşil'in yürüttüğü biyoplastik atölyesinde katılımcılar çevre dostu üretim ve ileri dönüşüm yöntemleriyle kendi biyoplastiklerini üretti.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 12:59
Nilüfer Pancar Deposu'nda Biyoplastik Atölyesi — Çevre Dostu Üretim

Nilüfer Pancar Deposu'nda Biyoplastik Atölyesi

Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu'nda sanatçı Nergiz Yeşil yürütücülüğünde düzenlenen Biyoplastik Atölyesi, çevre dostu üretim yöntemleri ve materyal üretimi üzerine yoğunlaştı. Yeşil, Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Bölümü mezunu olup yüksek lisansını sanat çalışmasında biyolojik materyal kullanımı üzerine tamamlamıştır.

Atölyede Tartışılan Konular

Etkinlikte kaynak kullanımı, sanatta biyolojik materyallerin yeri, materyal üretimi ve yetiştiriciliği ile çevre dostu üretim yöntemleri ele alındı. Yeşil çalışmasına dair yaklaşımını şu sözlerle özetledi: "Sürekli geri dönüşüm konuşuyoruz. Ancak bunun yerine minimum tüketim, ileri dönüşüm ve en son geri dönüşümü ele almalıyız".

Sanatçı, eser üretiminde önce kullanacağı malzemeyi kendisinin ürettiğini ve ileri dönüşüm yöntemini tercih ettiğini vurguladı: "Doğaya zarar vermeden üretim yapmayı tercih ediyorum. Meseleye bütüncül bir yerden yaklaşıyorum. Makine kullanmadan kendim üretebiliyorsam, malzemeleri kendim üretiyorum".

Uygulama: Kendi Biyoplastiğini Üret

Atölyenin uygulama bölümünde katılımcılar temel bir reçete üzerinden kendi biyoplastiklerini üretti. İkinci oturumda ise aynı reçeteyle farklı alternatif formüller deneme fırsatı buldular. Böylece plastiğin çevre ile ilişkisi tartışılırken, daha sürdürülebilir ve çevre dostu alternatifler geliştirme deneyimi yaşandı.

Etkinlik, katılımcılara hem teorik bilgi sağlamış hem de pratiğe dayalı üretim deneyimi sunmuştur; atölye, sürdürülebilir sanat-pratik ilişkisini somut örneklerle ortaya koydu.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

