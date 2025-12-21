Nilüfer Pancar Deposu'nda Biyoplastik Atölyesi — Çevre Dostu Üretim

Nilüfer Pancar Deposu'nda Biyoplastik Atölyesi

Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu'nda sanatçı Nergiz Yeşil yürütücülüğünde düzenlenen Biyoplastik Atölyesi, çevre dostu üretim yöntemleri ve materyal üretimi üzerine yoğunlaştı. Yeşil, Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Bölümü mezunu olup yüksek lisansını sanat çalışmasında biyolojik materyal kullanımı üzerine tamamlamıştır.

Atölyede Tartışılan Konular

Etkinlikte kaynak kullanımı, sanatta biyolojik materyallerin yeri, materyal üretimi ve yetiştiriciliği ile çevre dostu üretim yöntemleri ele alındı. Yeşil çalışmasına dair yaklaşımını şu sözlerle özetledi: "Sürekli geri dönüşüm konuşuyoruz. Ancak bunun yerine minimum tüketim, ileri dönüşüm ve en son geri dönüşümü ele almalıyız".

Sanatçı, eser üretiminde önce kullanacağı malzemeyi kendisinin ürettiğini ve ileri dönüşüm yöntemini tercih ettiğini vurguladı: "Doğaya zarar vermeden üretim yapmayı tercih ediyorum. Meseleye bütüncül bir yerden yaklaşıyorum. Makine kullanmadan kendim üretebiliyorsam, malzemeleri kendim üretiyorum".

Uygulama: Kendi Biyoplastiğini Üret

Atölyenin uygulama bölümünde katılımcılar temel bir reçete üzerinden kendi biyoplastiklerini üretti. İkinci oturumda ise aynı reçeteyle farklı alternatif formüller deneme fırsatı buldular. Böylece plastiğin çevre ile ilişkisi tartışılırken, daha sürdürülebilir ve çevre dostu alternatifler geliştirme deneyimi yaşandı.

Etkinlik, katılımcılara hem teorik bilgi sağlamış hem de pratiğe dayalı üretim deneyimi sunmuştur; atölye, sürdürülebilir sanat-pratik ilişkisini somut örneklerle ortaya koydu.

