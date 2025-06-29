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Didim'de Makilik Alanda Dünya Sarsan Yangın!

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 12:03
Didim'de Makilik Alanda Dünya Sarsan Yangın!

Aydın'ın Didim ilçesindeki Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan makilik alanda büyük bir yangın çıktığı bildirildi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, ancak bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler hızlı bir müdahale gerçekleştirdi.

Yangın ihbarının ardından Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangına hem karadan hem de havadan müdahale ederek alevlerin yayılmasını engellemeye çalışıyor.

Yangınla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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