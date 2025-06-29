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Didim'de Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Didim ilçesindeki yangın, hava ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı ve 20 hektarlık alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 16:55
Didim'de Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Didim İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde, Fevzipaşa Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın, etkili bir müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın ihbarı üzerine, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti. Müdahale için toplamda 4 helikopter, 3 uçak ve 11 arazöz kullanıldı.

Yangın kontrol altına alındı ancak, maalesef 20 hektarlık bir alanın zarar gördüğü bildirildi. Yetkililer, yangının sebebine yönelik araştırmaların devam ettiğini duyurdu.

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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