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Didim'de Motosiklet Kazasında Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 22:51
Didim'de Motosiklet Kazasında Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Didim İlçesinde Trafik Kazası

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, 66 yaşındaki Şerif Durmuş hayatını kaybetti. Olay, O.O. (28) tarafından yönetilen 42 ALT 491 plakalı motosikletin, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Durmuş'a çarpması sonucu gerçekleşti.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Alınan ilk bilgilere göre, kaza sonrasında 112 Acil Sağlık ekipleri, hem motosiklet sürücüsünü hem de yaya Durmuş'u Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, Durmuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü O.O.'nun sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

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