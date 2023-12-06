Dijital Mecralar Komsiyonu Başkanı açıkladı: TikTok kapatılacak mı?

Dünya genelinde büyük kullanıcı kitlesine ulaşan Tiktok son dönemlerde sıklıkla gündeme geliyor. Uzun bir süredir tartışmaların odağı olan sosyal paylaşım platformu TikTok, Türkiye'de belirli aralıklarla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Son zamanlarda platform üzerinde toplumun genel yapısına aykırı durumların tespit edilmesi ile ilgili bazı kullanıcılar hakkında suç duyuruları yapıldı. Suç duyuruların ardı arkası kesilmediği gibi TikTok kapatılması konusu da gündemden düşmüyor. Tiktok paylaşım platformu ve diğer dijital mecralara yönelik TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan önemli açıklama geldi.

Hüseyin Yayman, yaptığı açıklamada, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de uluslararası dijital ağların ele alındığını ifade ederek, dijital ağların Türkiye'nin aile yapısını zedeleyecek şekilde, ahlaki değerlere uymadan faaliyet göstermesine kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

Dijital Mecralar Komisyonu'nun, bu konuda hukuki ve yönetimsel bir çerçeve oluşturma amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini vurgulayan Yayman, Türkiye'deki dijital ağların temsilcilik açmasının önemine dikkat çekti.

Yayman, "TikTok adlı bir dijital ağın, Türk kültürüne, değerlerimize ve toplumsal normlara uymayan tavırlarını asla kabul etmiyoruz. Bu tür uygulamaları kınıyor ve lanetliyorum. Bu konuda yargının görevini yerine getirmesini talep ediyorum. Bu uygulamalar, aile yapımızın temelini sarsan dinamitler olarak görülmelidir." şeklinde konuştu.

Konuşmasında TikTok platformunun Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisini'nin Türkiye'ye davet edildiğini belirten Yayman, 7 Aralık 2023'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) temsilcilerin geleceklerine ve konuya dair görüşmeler yapılacağına dikkat çekti.

TikTok platformuna dair yaptırımların olacağını belirten Yayman, aykırılık tespşt edilen kullanıcılar üzerinde yaptırım yapılabileceğini ancak komisyonun şu an için böyle bir yetkisinin bulunmadığını sadece teklif etme olanağının bulunduğunu belirtti. 7 Aralık'taki yapılacak görüşmede bu durumun da masaya yatırılacağını vurguladı.

TikTok Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye (MENAT) Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, AA muhabirine 7 Aralık'ta gerçekleşecek TBMM Dijital Mecralar Komisyonu davetini değerlendirdi.