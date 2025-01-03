Dikili ile Midilli Arasında Feribot Seferleri 16 Mayıs'ta Başlıyor

Dikili ve Midilli Feribot Seferleri Başlıyor

İzmir'in Dikili ilçesi ile Midilli Adası arasında karşılıklı feribot seferlerinin 16 Mayıs 2025 tarihinde başlayacağı duyuruldu. Feribot seferleri, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) iş birliği ile gerçekleştirilecek.

Bilet Alımı

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, yazılı bir açıklama yaparak, biletlerin www.ido.com.tr adresinden satın alınabileceğini belirtti.

Bölgeye Ekonomik ve Kültürel Katkı

Kırgöz, "Dikili-Midilli seferlerinin, bölgedeki yoğun çabaların sonucunda hayata geçtiğini ifade ederek, bu yeni ulaşım hizmetinin Ege'nin iki yakasını birleştirerek, halkımıza ekonomik ve kültürel fayda sağlayacağını" aktardı. Kırgöz, "Ege'nin iki yakası için de hayırlı olsun" diyerek, seferlerin bölgeye katkısının önemine vurgu yaptı.