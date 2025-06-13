Dikimevi–Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı İnşaatı Başladı

Dikimevi–Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı'nın Temeli Atıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şehir ulaşımına önemli katkılar sağlayacak olan Dikimevi–Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattının temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. Yavaş, metrodan otobüse ya da otobüsten metroya yapılacak ilk aktarmaların ücretsiz olacağını belirterek, uygulamanın 1 Temmuz itibarıyla başlayacağını müjdeledi.

Hattın Detayları ve Beklenen Yüksek Kapasite

Yavaş, toplamda 7,46 kilometre uzunluğunda planlanan hattın, tamamı yer altından geçecek şekilde inşa edileceğini ve hat üzerinde 8 istasyon bulunacağını ifade etti. Güzergah tamamlandığında günlük yaklaşık 300 bin yolcu taşınacağını aktaran Yavaş, bunun sadece bir metro hattı değil, aynı zamanda bölge ulaşımında büyük bir rahatlama anlamına geldiğini vurguladı.

İhale Süreci ve Tasarruflar

İhale süreci hakkında bilgi veren Yavaş, ilk ihalelerinin 15 Ocak 2024 tarihinde yapıldığını, ancak gelen tekliflerin beklenenin çok üzerinde olduğunu söyledi. En düşük teklifin 575 milyon avro olduğuna dikkat çeken Yavaş, bunun kamu kaynaklarını koruma ilkesine uygun olmadığını belirterek, ihaleyi iptal ettiklerini duyurdu. İkinci ihalelerinde ise 387 milyon avro eşdeğerinde bir teklif alarak 6,7 milyar lira tasarruf sağladıklarını ifade etti.

Ulaşımda Yeni Düzenlemeler

EGO Genel Müdürlüğü'nün ulaşım araçlarını çoğaltma çalışmaları hakkında da bilgi veren Yavaş, 44 yeni hat ile birlikte mevcut hatların metro istasyonlarına ring yapacağını kaydetti. Bu sayede, otobüslerin servis sürelerinin kısalacağını ve daha sık aralıklarla hizmet verileceğini açıkladı.

Teşekkür ve Katılımlar

Yavaş, hattın yapımına destek veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile diğer katkıda bulunanlara teşekkür etti. Törene, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ve bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın da katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Metrosu olarak da bilinen Dikimevi–Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı'nın temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Metrosu olarak da bilinen Dikimevi–Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı'nın temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.