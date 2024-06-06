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Dikkat! Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'de 15 saatlik su kesintisi

Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'in bazı mahallelerinde terfi merkezi yenileme çalışmaları nedeniyle 6 Haziran 2024 Perşembe günü saat 09.00 ile 00.00 arasında su kesintisi olacak. Hangi mahallelerde su kesintisi olacağını öğrenmek için haberimizi okumaya devam edin.

Yayın Tarihi: 06.06.2024 00:29
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 00:29
Dikkat! Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'de 15 saatlik su kesintisi

Dikkat! Gaziosmanpaşa ve 4 İlçede 15 Saat Su Kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Beşyüzevler Terfi Merkezi'nde yenileme çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalar nedeniyle Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'in bazı mahallelerinde 6 Haziran 2024 Perşembe günü saat 09.00 ile 00.00 arasında 15 saat boyunca su kesintisi yaşanacak.

Su kesintisi yapılacak mahalleler:

Gaziosmanpaşa: Barbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak, Mevlana, Karadeniz, Karayolları, Hürriyet, Kazım Karabekir, Yenimahalle

Eyüpsultan: Akşemsettin, Alibeyköy Merkez üst kotları, Çırçır, Karadolap, Yeşilpınar

Sultangazi: Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultan Çiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım, 50. Yıl, 75. Yıl

Bayrampaşa: Kocatepe, Cevat Paşa, Yıldırım Mahallesi'nin bir bölümü

Esenler: Oruç Reis Mahallesi'nin bir kısmı

İSKİ yetkilileri, vatandaşları su kesintisi öncesinde gerekli önlemleri almalarını ve su depolarını doldurmalarını rica etti. 

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