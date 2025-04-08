Dilan ve Engin Polat Çifti Hakkındaki Davada Tanık İfadesi Alındı

Dilan ve Engin Polat Hakkında Davanın Seyri

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Dilan ve Engin Polat çiftinin 3 ayrı suçtan toplamda 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı 28 sanıklı davada tanık dinlendi.

Duruşmaya, Engin Polat'ın yanı sıra Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katılım sağladı. Mahkeme, gizli tanığın kimliğinin ifşa edilme riski nedeniyle bu celsede dinlenilmesine olanak tanınmadı.

Tanık İfadesi ve Olayın Detayları

Duruşmada başka bir suçtan tutuklu olan Aygün Yıldırım tanık olarak dinlendi. Yıldırım, "Sanık Mustafa Özalp ile birlikte çalıştığımız için onu tanıyorum. Kendi yapamadığı illegal işlerimi bana gönderiyordu" diyerek ifade verdi.

Yıldırım, "Benden, Dilan Polat'ın karşısında olan kişi Neslim Güngen'in hesabını kapatmamı istedi. Ben kabul etmediğim için başka birine yaptırdı. Bu davanın güvenliği açısından başka bir kuruma geçiş yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Özalp, Yıldırım'ın açıklamalarını reddetti. Ek olarak, Engin Polat söz alarak, şirketlerine kayyum atanması nedeniyle birçok çalışanın işsiz kaldığını öne sürdü ve kayyum kararının kaldırılmasını talep etti.

Gelişmeler ve Soruşturmanın Arka Planı

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda, 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmış, 16 şüpheli tutuklanmıştı.

İçinde bulunduğumuz süreçte Sulh Ceza Hakimliği, Dilan Polat'ın kardeşleri ve diğer bazı sanıkların adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyelerine karar vermişti. Bu davadaki iddianamede, yasa dışı yollarla edinilen paraların aklanmasına yönelik çeşitli suçlamalara yer veriliyor.

İddianamede, yasa dışı bahis gelirlerinin gizlenmesine yönelik yapılan işlemlerde 251 şirketin kurulduğu, sahtekarlıkla dolu belgelerle aklama suçlarının işlendiği öne sürülüyor. Dilan ve Engin Polat'ın, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, mal varlıklarını aklama ve bahis yasasını ihlal etme suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Mahkeme, gizli tanığın dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.