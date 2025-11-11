Dilovası parfüm tesisi yangını: 7 şüpheli tutuklandı, 4 adli kontrolle serbest

Dilovası parfüm dolum tesisindeki yangında 7 şüpheli tutuklandı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan parfüm dolum tesisinde yaşanan yangın faciasında, adli işlemler tamamlandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 7’si tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Facianın ayrıntıları

Tesis, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunuyordu. 8 Kasım tarihinde, saat 09.00 sıralarında çıkan yangında; Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan ve Hanım Gülek’in (52) hayatını kaybetti. Olayda ayrıca 7 kişi yaralandı, bunlardan 1’i ağır olarak bildirildi.

Soruşturma ve gözaltına alınan şüpheliler

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında; K.O., İ.O., A.A.O., G.B., H.E., O.Y., Ö.A., A.O.A., G.G., Ö.A. ve G.D. isimli toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri cinayet bürosunda tamamlandıktan sonra mevcutlu olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

Mahkeme kararları

Savcılıkça adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen G.B., H.E. ve G.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılıkça tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen K.O., İ.O., A.A.O., O.Y., Ö.A., A.O.A. ve G.G. ise tutuklandı. Ayrıca bir başka Ö.A. hakkında da adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalar arasında kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme veya yok etme ya da değiştirme yer alıyor.

