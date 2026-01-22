Dinar'da İthal Hayvan Besiciliğine Yoğun Denetim

Afyonkarahisar Dinar'da ithal hayvan besiciliği işletmeleri, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından 16 yerleşim, 2 belde ve 14 köyde denetlendi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 14:57
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 14:57
Dinar'da ithal hayvan besiciliğine yönelik kapsamlı denetim

Denetimi gerçekleştiren birimler ve kapsamı

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ithal hayvan besiciliği yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimler; 16 yerleşim merkezi, 2 belde ve 14 köyde bulunan besihanelerde yapıldı. İncelemeyi İlçe Müdürü Yavuz Karakuyu ile birlikte hayvan sağlığı birimi yürüttü.

Kontrol edilen hususlar ve bilgilendirme

Denetimlerde hayvanların sağlık durumu, mevzuata uygunluk ile kayıt ve takip işlemleri titizlikle kontrol edildi. Ayrıca işletme sahiplerine, hayvan sağlığının korunması ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Uygulanan denetimlerle, ithal hayvan besiciliğinde hem hayvan sağlığının korunması hem de mevzuata uyumun sağlanması hedeflendi.

