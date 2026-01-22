Dinar'da İthal Hayvan Besiciliğine Yoğun Denetim

Dinar'da ithal hayvan besiciliğine yönelik kapsamlı denetim

Denetimi gerçekleştiren birimler ve kapsamı

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ithal hayvan besiciliği yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimler; 16 yerleşim merkezi, 2 belde ve 14 köyde bulunan besihanelerde yapıldı. İncelemeyi İlçe Müdürü Yavuz Karakuyu ile birlikte hayvan sağlığı birimi yürüttü.

Kontrol edilen hususlar ve bilgilendirme

Denetimlerde hayvanların sağlık durumu, mevzuata uygunluk ile kayıt ve takip işlemleri titizlikle kontrol edildi. Ayrıca işletme sahiplerine, hayvan sağlığının korunması ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Uygulanan denetimlerle, ithal hayvan besiciliğinde hem hayvan sağlığının korunması hem de mevzuata uyumun sağlanması hedeflendi.

AFYONKARAHİSAR’IN DİNAR İLÇESİNDE İTHAL HAYVAN BESİCİLİĞİ YAPILAN İŞLETMELERE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.