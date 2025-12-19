DOLAR
Diş Hekimi Korkusu (Dentofobi) Çocuklukta İzinsiz Müdahalelere Bağlandı

Doç. Dr. Gülhan Ünal, dentofobinin temelinde çocuklukta izinsiz tıbbi müdahalelerin olduğunu; izin, güven ve bilgilendirmenin tedavi sürecinde belirleyici olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:27
Toplumda yaygın olarak görülen ve birçok yetişkinin tedavisini ertelemesine neden olan diş hekimi korkusu (dentofobi)'nun temelinde, çocukluk çağında yapılan izinsiz tıbbi müdahalelerin yattığı belirtiliyor. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görev yapan Diş Hekimi Doç. Dr. Gülhan Ünal, bu korkunun halk sağlığı açısından önem kazandığını vurguladı.

Uzman Görüşü

Doç. Dr. Gülhan Ünal şunları kaydetti: "Diş hekimine gitmek istemeyen kişilerin sayısı arttı. Bu nedenle dentofobi önemli bir halk sorunu haline geldi".

Çocuk hastada izin en kritik aşamadır

Uzmanlar, tıbbi gereklilik gerekçesiyle de olsa çocuğun rızası gözetilmeden, zorla yapılan işlemlerin zihinde "beden bütünlüğüne saldırı" olarak kodlandığını ve bu travmanın yıllar sonra diş hekimi koltuğunda yoğun kaygı ve panik olarak ortaya çıktığını belirtiyor.

Doç. Dr. Gülhan Ünal, "Çocuk küçük olabilir ama bedeni ona aittir. Onayı olmadan yapılan her işlem uzun vadede ciddi dental anksiyete, panik ve dentofobi olarak geri döner. Özellikle çocuk hastalarda müsaade almak tedavinin en kritik basamağıdır. Diş hekimi koltuğuna oturan yetişkin, çoğu zaman çocukluk dönemindeki o izinsiz müdahale anına geri döner" dedi.

Güven ve tedavi süreci

Diş hekimi korkusu nedeniyle tedaviye gidemeyen yetişkin hastalar için güven duygusunun ilk adım olduğuna dikkat çeken Ünal, sözü şu ifadeyle sürdürdü: "Sizin izniniz olmadan hiçbir işlem yapılmaz."

Ünal, tedavi sürecinin hastaya en başından itibaren ayrıntılı şekilde aktarıldığını vurgulayarak, "Uygulanacak tedavinin ne olduğu, kaç aşamada yapılacağı, ne kadar süreceği, ağrı olup olmayacağı ve anestezi gerekip gerekmediği hastaya baştan açıklanıyor. Hasta kendini hazır hissettiği anda başlarız. Her aşama önceden haber verilerek adım adım ilerlenir. Bu yöntem hafif ve orta düzey dentofobide oldukça etkilidir. Bu sadece diş tedavisi için değil; kulak, burun, boğaz ve tüm girişimsel işlemler için geçerlidir. Her hasta ’Şu an bana ne yapılıyor, tedavim nedir?’ sorusunu sorma hakkına sahiptir. Güven kurulmadan yapılan her işlem travmaya dönüşebilir." şeklinde konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

