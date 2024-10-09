Discord'da Çocuk İçeren Görüntülerle İlgili Soruşturma Gelişmesi

Discord'daki Görüntülerle İlgili Önemli Gelişme

Mesajlaşma platformu Discord'da bulunan E.N.B. isimli çocuğun yer aldığı görüntüler üzerine başlatılan soruşturmada, şüpheli olarak belirlenen T.D. tutuklandı.

Soruşturma Süreci

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan T.D., emniyet işlemleri sonrasında sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından, Ankara Adliyesine götürülen şüpheli, savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Suçlamalar ve Tutuklama Gerekçesi

T.D., "şantaj", "müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek", "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" gibi suçlardan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın Arka Planı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bir kız çocuğunun bir sosyal medya programı aracılığıyla tehdit edildiğine dair görüntülerin Siber Daire Başkanlığı tarafından incelendiğini ve söz konusu videonun kurgu olduğunun tespit edildiğini bildirmişti. Ayrıca, E.N.B.'nin koruma altına alındığını ve ifadelerinin psikolog eşliğinde alınacağını belirtti.

Bakan Yerlikaya, T.D.'nin internet üzerinden halkı yanıltıcı şekilde yayımladığı görüntülerden dolayı gözaltına alındığını kaydetti.