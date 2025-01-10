Discord'daki Uygunsuz Görüntülerle İlgili Soruşturma Tamamlandı

Ankara'da Discord'da müstehcen içerikle yakalanan T.D. hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 12:50
Discord'daki Uygunsuz Görüntülerle İlgili Soruşturma Tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturmasını Tamamladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Discord platformunda bir çocuğun da yer aldığı uygunsuz görüntülere ilişkin başlatılan soruşturmayı tamamladı. Tutuklanan T.D. hakkında, "müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek" ve "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede Yer Alan Detaylar

Hazırlanan iddianamede, şüpheli T.D. ile birlikte çocuk olarak tanımlanan mağdurun, Discord'da müstehcen içerik paylaşımlarında bulunduğu bilgisi yer aldı. Elde edilen verilere göre, video içeriğinde yer alan kız çocuğunun E.N.B. olduğu ifade edildi.

Mağdur E.N.B., T.D. ve diğer kişilerle birlikte "havalı gözükebilmek" amacıyla bu tür videolar çektiğini açıklarken, şüpheli T.D. ifadesinde, "901 mozart" isimli hesabın kendisine ait olduğunu ve "Haha" isimli sunucuyu arkadaşlarıyla birlikte yönettiğini belirtti. T.D., uygulamaya herkesin açık olduğunu, her yerden erişilebileceğini ve istendiği takdirde partilere katılmanın mümkün olduğunu vurguladı.

Dijital Materyallerde Müstehcen İçerikler Bulundu

Dijital materyallerinde olayla ilgili görüntüler olduğunu kabul eden T.D., 1 yıl öncesine kadar Telegram grubunda müstehcen içerikleri üyelere sattığını ifade etti.

Sonuç olarak, T.D.'nin müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak ve yayınlamasına aracılık etmek suçlarından 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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