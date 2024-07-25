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Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Gümülcine'de Eğitimi Destekliyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Gümülcine'de eğitim ve kimliklerin korunması için önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 12:23
Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Gümülcine'de Eğitimi Destekliyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay'dan Eğitim Vurgusu

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Gümülcine'deki Celal Bayar Azınlık Ortaokul ve Lisesini ziyaret etti. Bozay, ziyareti sırasında Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) kurucusu Dr. Sadık Ahmet'in anma törenine katılmak üzere bölgeye geldi.

Eğitim ve Kimlik Koruma Önemli

Celal Bayar Azınlık Ortaokul ve Lisesi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Batı Trakya'daki Türk toplumunun eğitim konusundaki hassasiyetine dikkat çeken Bozay, "Sizin, Yunanistan'da iyi bir eğitim alarak toplumda yerinizi sağlamlaştırmanız önemli. Bu süreçte kimliğinizi ve kültürünüzü korumalı, değerlerinizi her zaman ön planda tutmalısınız," dedi.

Gelecek Nesillere Güçlü Bir Eğitim

Bozay, Celal Bayar'ın açtığı okulda bulunmanın önemine değinerek, "Burada eğitim gören 600'den fazla öğrenci, gelecekte sağlam birer birey olarak topluma kazandırılacak. Biz de bu nedenle ziyaret ettik, ihtiyaçlarınızı ve iş birliği yapabileceğimiz alanları görmek amacıyla buradayız," ifadelerini kullandı.

Bağlantı ve İş Birliği Vurgusu

Okul ziyaretinin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Bozay, "Üst düzey liderler arasında iş birliği ve ortak bir komşuluk kültürü oluşturma niyeti var. Biz de bu iradenin güçlü bir şekilde hayata geçirilmesi üzerine konuşmalar yaptık," şeklinde konuştu.

Bozay'a ziyareti sırasında, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik Havacılık Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal da eşlik etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Dostluk...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Dostluk Eşitlik Barış Partisinin (DEB) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet'in ölümünün 29. yılında düzenlen anma törenine katılmak üzere dün geldiği Gümülcine'de Celal Bayar Azınlık Ortaokul ve Lisesi'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Dostluk...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Dostluk Eşitlik Barış Partisinin (DEB) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet'in ölümünün 29. yılında düzenlen anma törenine katılmak üzere dün geldiği Gümülcine'de Celal Bayar Azınlık Ortaokul ve Lisesi'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Dostluk...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Dostluk Eşitlik Barış Partisinin (DEB) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet'in ölümünün 29. yılında düzenlen anma törenine katılmak üzere dün geldiği Gümülcine'de Celal Bayar Azınlık Ortaokul ve Lisesi'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Dostluk...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Dostluk Eşitlik Barış Partisinin (DEB) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet'in ölümünün 29. yılında düzenlen anma törenine katılmak üzere dün geldiği Gümülcine'de Celal Bayar Azınlık Ortaokul ve Lisesi'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Dostluk...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Dostluk Eşitlik Barış Partisinin (DEB) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet'in ölümünün 29. yılında düzenlen anma törenine katılmak üzere dün geldiği Gümülcine'de Celal Bayar Azınlık Ortaokul ve Lisesi'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Dostluk...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Dostluk Eşitlik Barış Partisinin (DEB) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet'in ölümünün 29. yılında düzenlen anma törenine katılmak üzere dün geldiği Gümülcine'de Celal Bayar Azınlık Ortaokul ve Lisesi'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Dostluk...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Dostluk Eşitlik Barış Partisinin (DEB) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet'in ölümünün 29. yılında düzenlen anma törenine katılmak üzere dün geldiği Gümülcine'de Celal Bayar Azınlık Ortaokul ve Lisesi'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Dostluk...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Dostluk Eşitlik Barış Partisinin (DEB) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet'in ölümünün 29. yılında düzenlen anma törenine katılmak üzere dün geldiği Gümülcine'de Celal Bayar Azınlık Ortaokul ve Lisesi'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Dostluk...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Dostluk Eşitlik Barış Partisinin (DEB) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet'in ölümünün 29. yılında düzenlen anma törenine katılmak üzere dün geldiği Gümülcine'de Celal Bayar Azınlık Ortaokul ve Lisesi'ni ziyaret etti.

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