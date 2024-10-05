Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Fildişi Sahili'nde Siyasi İstişarelerde Bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran'ın Fildişi Sahili Ziyareti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Fildişi Sahili'nde siyasi istişarelerde bulunmak üzere Abidjan'a gitti. Ziyaretinin ilk duraklarından biri, Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Leon Kacou Adom ile yapılan görüşme oldu.

İkili İlişkilerin Değerlendirilmesi

Bakan Yardımcısı Duran, ayrıca Fildişi Sahili Dışişleri ve Afrika Entegrasyonu Delege Bakanı Wautabouna Ouattara ile ikili ilişkileri derinlemesine ele aldı. Türkiye ile Fildişi Sahili arasında diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümüne denk gelen görüşmelerde, tarım, ekonomi, yatırım, sağlık, eğitim, kültür, güvenlik ve savunma gibi birçok alanda işbirlikleri masaya yatırıldı.

Bölgesel Güvenlik ve İşbirliği Konuları

Görüşmede, ayrıca Türkiye-Afrika işbirliği ve Sahel bölgesindeki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Duran, iki ülkenin ilişkilerinin her alanda yüksek seviyede olduğunu vurguladı ve bu ilişkilerin güçlenmesine yönelik üst düzey temasların önemini dile getirdi.

Gençler İçin Eğitim Destek Projesi

Fildişi Sahili Teknik Eğitim, Mesleki Formasyon ve Çıraklık Bakanı Koffi N'Guessan ile gerçekleştirdiği bir toplantıda, Türkiye'nin Afrika'daki önceliklerinin gençlerin eğitimine odaklandığını belirtti. Duran, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından sağlanan eğitim makine ve malzemelerinin teslim törenine katıldı.

Bakan N'Guessan, Türkiye'nin Fildişi Sahili halkına katkılarından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bu projelerin gençlerin geleceği üzerinde olumlu etkiler sağladığını kaydetti.

Maarif Vakfı ve Büyükelçilik Ziyareti

Bakan Yardımcısı Duran, ayrıca Türkiye Maarif Vakfı tarafından işletilen Abidjan Okulu'nu ziyaret etti ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaretin sonunda, Duran, Türkiye'nin Abidjan Büyükelçiliği personeline de hitap etti.

Bu temaslar, Türkiye'nin Afrika ile olan ilişkilerini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.