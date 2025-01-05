Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran Sudan'da Kritik Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Sudan'da Önemli Görüşmeler Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf ve Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanı Cibril İbrahim ile Port Sudan'da önemli bir toplantı yaptı.

İkili İlişkiler ve Ülkedeki Durum Ele Alındı

Edinilen bilgilere göre, Duran, yaptığı görüşmelerde ikili ilişkiler yanı sıra Sudan'daki son durumu da masaya yatırdı. Türkiye'nin, bölgede barışçıl çözümler sağlama konusundaki katkıları ve teknik ile insani yardım konularında yapılacak işbirlikleri, detaylı bir şekilde görüşüldü.

Türkiye'nin Sudan'daki Gelişmeleri Destekleme Kararlılığı

Ayrıca, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ofisinin kurulması, Ziraat Katılım Bankası şubesinin açılması gibi konular da gündemde yer aldı.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin "kardeş" Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü, egemenliği ve istikrarına büyük önem verdiğini belirterek, insani trajedinin ve çatışmaların sona ermesi için Türkiye'nin her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.