Dışişleri Bakanı Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda Suriye'nin Geleceği Üzerine Konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih'te Suriye Üzerine Değerlendirmelerde Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada Suriye'nin toprak bütünlüğü ile siyasi egemenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Fidan, "Kapsayıcı bir yönetim görmek istiyoruz" dedi.

Bölge Ülkeleri İçin Ortak Vizyon

Bakan Fidan, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nın "Şam için Yeni Şafak: Suriye'de Geçiş Süreci İçin Beklentiler" panelinde, bölge ülkelerinin Suriye konusunda fikir birliği içinde olduğunu ifade etti. "Komşu ülkelere yönelik tehdit görmek istemiyoruz. Terörizmin gelişmesini ve kendine zemin bulmasını istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Silahlı Grupların Birliği ve Güvenlik

Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin silahlı grupları birleştirme konusundaki adımlarını olumlu değerlendirdi. "Bizim anlayışımıza göre, şimdiye kadar yalnızca bir yasal silahlı kuvvet olmalıdır" diyen Fidan, kaos ve istikrarsızlığın önlenmesi için bu birleşimin önemini vurguladı.

Suriye'deki Yeniden Yapılanma Süreci

Bakan Fidan, Suriye'de yeniden yapılanma konusunda atılan adımları sayfalandırarak, "Şu anda ana önceliğimiz, Suriye'ye nasıl yardımcı olabileceğimizdir" ifadelerini kullandı. Ülkedeki düzeni sağlamak üzere atılan adımları değerlendiren Fidan, koruma amaçlı askeri harekâtların önemi üzerinde durdu.

Yabancı Terörist Tehditleri ve Uluslararası İşbirliği

Fidan, Suriye'deki terör örgütlerine karşı mücadelede Türkiye'nin rolünün kritik olduğunu belirterek, "PKK/YPG, Suriye ve bölge için DEAŞ gibi büyük bir tehdittir" dedi. Ayrıca, ABD yönetimi ile olan görüşmelere de değinen Fidan, uluslararası işbirliğinin vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Geleceğe Dair İyimserlik

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'nin geleceği hakkında iyimser olunması gerektiğini, bölgedeki işbirliği ve dayanışma kültürünün önemine dikkat çekti. "Bizim tavrımız, bölgenin güvenliğini ve istikrarını sağlamaktan yanadır" dedi.