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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li Marco Rubio ile Münih'te Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Münih Güvenlik Konferansı'nda önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 19:24
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li Marco Rubio ile Münih'te Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Münih'te gerçekleştirilen 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında bir araya geldi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ve Rubio arasındaki bu yüz yüze görüşme, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ve savunma sanayisi gibi önemli konuları gündeme taşıdı. Ayrıca, Suriye'deki mevcut durum, Gazze'deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya Savaşı gibi uluslararası meseleler de görüşüldü.

Bakan Fidan, bölge ülkelerinin terör örgütü DEAŞ ile mücadelede atabileceği adımlar konusunda Türkiye'nin görüşlerini Rubio'ya aktardı. Özellikle Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının önemine dikkat çeken Fidan, İsrail-Filistin sorununun çözülmesinin bölgesel barış için elzem olduğunu vurguladı.

Görüşmede ayrıca Ukrayna ile Rusya arasındaki barış sürecinin nasıl ilerleyebileceğine dair olası gelişmeler de ele alındı.

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