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Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda 155 Ülkeden 6 Bin Temsilciyi Ağırladı

Bakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda 155 ülkeden 6 bin kişi ve 21 devlet liderini ağırladıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 15:45
Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda 155 Ülkeden 6 Bin Temsilciyi Ağırladı

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Antalya Diplomasi Forumu Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) sonrası düzenlediği basın toplantısında, forumun büyük bir katılımla gerçekleştiğini duyurdu.

Bakan Fidan, “Antalya Diplomasi Forumu’nda 155 ülkeden toplamda 6 bini aşkın konuğu ağırladık. Bunların arasında 21 devlet ve hükümet başkanı, 5 devlet ve hükümet başkan yardımcısı, 2 meclis başkanı, 2 özerk yönetim lideri, 64 bakan, 61 uluslararası kuruluşun üst düzey temsilcisi, ayrıca birçok düşünce kuruluşu temsilcisi, diplomat, bilim adamı ve iş adamı yer aldı.” şeklinde konuştu.

Fidan, forumun diplomasinin nabzını tuttuğunu vurguladı ve birçok uluslararası sorunun ele alındığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) son gününde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) son gününde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

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