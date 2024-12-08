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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Doha Forum 2024 Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha Forum 2024'te Suriye'nin birliğine ve halkının refahına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 14:20
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Doha Forum 2024 Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Fidan, Doha Forum 2024'te Basın Toplantısı Düzenledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha Forum 2024'te yaptığı basın toplantısında, Suriye'deki gelişmeleri ele aldı. Fidan, Suriye'nin yeni bir aşamaya ulaştığını belirterek, Türkiye'nin bu süreçteki rolüne dikkat çekti.

Bakan Fidan, "Türkiye, Suriye'nin milli birliğine, istikrarına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne çok büyük bir önem atfediyor. Aynı zamanda Suriye halkının da refahını önemsiyor," dedi. Fidan, ülkelerini terk etmek durumunda kalan milyonlarca Suriyelinin artık ülkelerine geri dönebilme umutlarını da vurguladı.

Fidan'ın ifadeleri, Türkiye'nin Suriye politikasını ve bölgedeki barış arayışını daha da güçlendirecek bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

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