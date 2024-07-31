Dışişleri Bakanı Fidan'dan Heniyye Suikastı Açıklaması

Dışişleri Bakanı Fidan'dan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yakın zamanda gerçekleşen Heniyye suikastı ile ilgili bir açıklama yaptı. Fidan, yaptığı değerlendirmede, "Filistin ulusuna ve İslam alemine başsağlığı diliyorum. Onun katledilmesiyle barışı da katlettiklerini unutmasınlar," ifadelerini kullandı.

Barışa Vurgu

Bakan Fidan, bu tür olayların, bölgedeki barış ve istikrar için ciddi tehditler oluşturduğunu belirtti. Herkesin bu durumun ciddiyetini anlaması gerektiğini vurguladı.