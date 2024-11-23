Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail'in Hava Sahası Talebine Sert Yanıt

Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail'e Hava Sahası Reddine İlişkin Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da gerçekleştirdiği basın toplantısında, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türk hava sahasını kullanma talebine yanıt verdi. Fidan, "Çoluk çocuk, kadın demeden 50 bin Filistinli kardeşimizin katledilmesine tepki olarak, hava sahamızı açmadık. Gazze’deki insanlık dramını önlemeye yönelik bir adım atılmaması, milletçe hepimizi çok derinden yaralıyor" dedi.

ABD'deki Gelişmeler ve Jeopolitik Etkiler

Fidan, gündemdeki dünya ve bölge gelişmelerine değinerek, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından, jeopolitik krizlerin netleşeceğini vurguladı. Bakan, Trump’ın kabinesinin İsrail yanlısı politikalar izleyeceğine dair ikna edici veriler olduğunu belirtti.

Suriye'deki Ateşkes ve Normalleşme Süreci

Fidan, Astana Süreci ile Suriye’de devam eden ateşkesin yapısal iyileştirme gerektirdiğini ifade etti. Türk hükümetinin Suriye ile ilişkilerindeki iyi niyeti ve normalleşme çabalarını sürdüreceğinin altını çizdi.

Kalkınma Yolu Projesi ve Rusya İlişkileri

Kalkınma Yolu Projesi’nin, Irak ile işbirliği fırsatları sunduğunu vurgulayan Fidan, Rusya’nın Ukrayna Savaşı sonrası Batı ile ilişkilerinin kesildiğini ve yeni güzergah projeleri üzerinde çalıştığını aktardı.

Siber Tehditler ve Güvenlik Önlemleri

Fidan, günümüzde siber tehditlerin kritik altyapılara yönelik risk teşkil ettiğini belirterek, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulmasının önemini vurguladı.

Libya'da Türkiye'nin Rolü

Türkiye'nin Libya ile ilişkilerinde yürütülen çatışmasızlık ortamının sürdüğünü ve bu durumun ekonomik fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Türkiye-Yunanistan İlişkilerinde Gelişmeler

Fidan, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin pozitif gündemle ilerlemesi gerektiğini vurguladı ve ocak veya şubat ayında planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına değindi.

Son olarak, Hakan Fidan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un hava sahası kullanım talebinin net bir şekilde reddedildiğini yineleyerek, Türkiye'nin bu konudaki duruşunun kararlı olduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.