Dışişleri Bakanı Fidan'dan Mescid-i Aksa ve Lübnan'daki Duruma Dair Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Kudüs'teki gelişmeler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Mescid-i Aksa, Ortak Kırmızı Çizgi

Bakan Fidan, "Mescid-i Aksa, bütün Müslümanların ortak kırmızı çizgisidir. İslam dünyası olarak Kudüs'teki kutsal mekanlarımızın tarihi statükosunu ihlale yönelik eylemler ve provokasyonlar karşısında sessiz kalamayız." ifadelerini kullandı.

Ateşkes ve Bölgesel Gelişmeler

Gazze'deki çatışmaların başka ülkelere de yayılabileceği uyarısında bulunan Fidan, "İsrail'in giderek artan saldırıları bölgedeki durumu kontrolden çıkarabilir. Gerilimin düşürülmesi için Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanmalıdır." dedi.

Fidan, "Uluslararası toplum olarak silahların bir an önce susması, Gazze'nin yeniden inşası ve adil bir barışın sağlanması için el birliğiyle mücadele etmeliyiz." diyerek Filistin devletinin tanınmasının önemine de vurgu yaptı.

Lübnan'dan Türk Vatandaşlarının Tahliyesi

Fidan, "İsrail'in savaşı Lübnan'a kaydırdığı günden itibaren Türk vatandaşlarımıza yönelik tahliye çalışmalarımız devam etti. Lübnan'dan 966 vatandaşımızı iki askeri gemi ile tahliye ettik." şeklinde bilgi verdi.

Tahliyeler konusundaki çalışmaların devam ettiğini kaydeden Fidan, "Beyrut Havalimanı açık, ancak savaş nedeniyle birçok havayolu sefer yapmıyor. Yeni tahliye planlamaları için hazırlıkları sürdürüyoruz." diye ekledi.