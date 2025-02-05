Dışişleri Bakanı Fidan'dan PKK/YPG Konusunda Önemli Açıklama

Dışişleri Bakanı Fidan, PKK/YPG Konusundaki Netlikten Bahsetti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sayın Şara'nın PKK/YPG konusundaki görüşmelerinde son derece net bir tutum sergilediğini ifade etti.

Fidan, yaptığı açıklamada, "Sayın Şara'nın PKK/YPG konusunda kafasının son derece net olduğunu gördüm. Bu netlik, Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını tatmin edecek düzeyde" ifadelerini kullandı. Böylece, Türkiye'nin ulusal güvenlik stratejileri açısından önemli bir gelişmenin altı çizilmiş oldu.

Türkiye'nin Güvenlik Stratejisi

Fidan'ın açıklamaları, Türkiye'nin PKK/YPG terör örgütüne karşı alacağı tedbirlerin önemini vurgularken, uluslararası ilişkilerdeki güvenlik dinamiklerine de ışık tutuyor.