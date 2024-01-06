Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li Bakan Blinken arasındaki görüşme başladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Blinken, dün akşam İstanbul'a gelmişti. Fidan ve Blinken, öğle saatlerinde görüşmeye başladı. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler masaya yatırıldı.





BLİNKEN İSTANBUL'A VARDI: ABD DIŞİŞLERİ BAKANI'NI FLAKE VE HAKTANKAÇMAZ KARŞILADI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün akşam İstanbul'a geldi. Blinken ve beraberindekiler, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait özel uçakla İstanbul Havalimanı'na indi. Blinken'ı karşılayanlar arasında ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake ve İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz vardı.

BLİNKEN 4. KEZ BÖLGEYE GİTTİ

Gazze Şeridi, 7 Ekim'den beri İsrail'in saldırılarına maruz kalıyor. Saldırılarda her geçen gün daha fazla sivil hayatını kaybediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, saldırıların sona erdirilmesi için 4. kez bölgeye gitti. Blinken, Gazze'de ateşkes için görüşmeler yapıyor.

Blinken, bölge turu kapsamında İstanbul'a da vardı. Blinken, Vahdettin Köşkü'nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Blinken'ın, İstanbul'dan ayrıldıktan sonra Yunanistan'a gideceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bölgeye yaptığı 4. ziyaretinde Yunanistan'ın ardından 7 ülke daha gidecek. Blinken, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'la temaslarda bulunacak.