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Dışişleri Bakanı Fidan: Kudüs'teki Değişim Kabul Edilemez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki ateşkes ve Kudüs'teki durum hakkında Filistin Televizyonu'na önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 22:09
Dışişleri Bakanı Fidan: Kudüs'teki Değişim Kabul Edilemez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki ateşkes ve Kudüs'ün durumu üzerine Filistin Televizyonu'na konuştu. Kudüs'ün tamamının Yahudileştirilmesi ve uluslararası kimliğinden yoksun bırakılmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Fidan, "Buranın üzerinde oynanan oyunlar, Kudüs’ün tamamıyla Yahudileştirilmesi, uluslararası kimliğinden, Müslüman kimliğinden, Hristiyan kimliğinden çıkartılması ve buraya tek dinli bir yaklaşımın getirilmesi tabii ki kabul edilemez" dedi.

Fidan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze'deki Filistinlilerin tehcirine dair söylemlerine ilişkin, "Filistin tehciri kabul edilemez. Bu türden tekliflerin ciddiye alınması gerektiğini düşünmüyoruz. Bu tarihi bilmemek, anlamamak demektir" ifadelerini kullandı.

1948’de Filistinlilerin tehcir edildiğine dikkat çeken Fidan, uluslararası toplumun 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe haiz bir Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözümü desteklediğini belirtti. İslam ve Arap dünyası başta olmak üzere, Türkiye’nin bu vizyonun arkasında durduğunu vurguladı.

Gazze'deki ateşkesin geleceğine de değinen Fidan, Netanyahu’nun Gazze'ye yeniden saldırma olasılığının varlığını koruduğunu fakat bu duruma karşı umudunu koruduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırıların durması için uluslararası toplumla çaba sarf ettiğini vurguladı.

Fidan, ABD’nin İsrail’i ateşkes şartlarına tabi tutup tutmayacağına dikkat çekerek, Amerika’nın desteklediği bir savaşın uluslararası sistem üzerindeki etkisini eleştirdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın TBMM’de yaptığı konuşmayı tarihi bir an olarak tanımlayan Fidan, Türkiye’nin Filistin’e destek vermeye devam edeceğinin altını çizdi.

Fidan, "Kalıcı bir çözüm getirilmediği sürece sürekli daha büyük bir savaşla karşılaşacağız. Dolayısıyla ateşkesin yanında iki devletli çözüm de masada olmalı" diyerek, Filistin halkının ümitli olmasını istedi. Fidan, "Bu zulme karşı gelinmeli ve dünyadaki vicdan sahibi ülkelerle dayanışma içerisinde olmalıyız" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

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