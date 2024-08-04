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Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Sina Valisi ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Megawer ile görüştü.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 14:54
Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Sina Valisi ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Fidan Mısır'da Önemli Temaslar Yürüttü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın kuzey bölgesindeki önemli bir yetkiliyle bir araya geldi. El-Ariş Havalimanı'nda Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Khaled Megawer tarafından karşılanan Fidan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

İlk Temasların Perde Arkası

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X sosyal medya hesabından yayımlanan bilgide, Fidan'ın Mısır'daki ziyaretinin amacı, bölgede istikrarı sağlamak ve işbirliğini arttırmak olarak belirtildi.

Bu görüşme, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

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