Dışişleri Bakanı Fidan: “Mısır ve Türkiye işbirliği halkların yararına olacak”

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüşmeleri sonrasında, önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Gazze’ye yapılan yardımlar konusunda Mısır’la olan ilişkilerin hayati önem taşıdığına vurgu yaptı. Refah sınır kapısı üzerinden Filistinlilere yardım götürme konusunda Mısır’a teşekkürlerini ileten Fidan, Mısır ve Türkiye’nin işbirliğinin halkların ve bölgenin oldukça yararına olacağını ifade etti.

İki devletin de önceliğinin İsrail’in Filistin’deki işgalini sonlandırmak olduğunu belirten Fidan, Filistin Devleti’nin kurulmasının önemine de dikkat çekti. İki devletli çözümün uygulanmaması ve İsrail işgalinin devam etmesi halinde, bölgedeki gerilim ve çatışmanın devam edeceğini söyleyen Bakan Fidan, bölgede krizin çözülmesi için Filistin’in bağımsız bir devlet kurması gerektiğini söyledi.

Filistin meselesi ve bölgesel sorunlarla birlikte Fidan ve Mısırlı mevkidaşı, ticaret ve yatırım gibi konuları da görüştü. Fidan, limanlar arası seferlerin yeniden başlatılması konusunda planların olduğunu ifade etti.