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Koşul yok şart yok! O tarihte emekliye 3000 TL maaşa ek ödeme!

Milyonlarca emekli, emekli maaşlarının artmasını beklerken, bir taraftan da Kurban Bayramı nedeniyle emeklilik ikramiyelerinin hesaplarına yatırılmasını bekliyor. Peki emeklilik ikramiyesi ne kadar ve hesaba ne zaman yatırılacak? Detaylar burada..

Yayın Tarihi: 03.05.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 10:10
Koşul yok şart yok! O tarihte emekliye 3000 TL maaşa ek ödeme!

Asgari emekli maaş tutarının 10 bin lirada kalması milyonlarca emekli vatandaşı hayal kırıklığına uğrattı. Bu kapsamda emekli maaşına zam umudunu temmuz ayına erteledi. Ancak emekliler, Kurban Bayramı'nda emeklilik ikramiyelerinin ödenmesini beklemeye başladı. Emekli ikramiyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emeklinin hesabına yatırılacak. 2023 yılında hesaba 2 bin lira bayram ikramiye ödeneği yatırıldı. Bu yıl SSK, Bağ-Kur ile Emekli Sandığından emeklilerin aldıkları bayram ikramiyesi yüzde 50 artarak 3 bin liraya çıktı.

BAYRAM İKRAMİYESİ HESABA NE ZAMAN YATIYOR?

Koşul yok şart yok! O tarihte emekliye 3000 TL maaşa ek ödeme!

Bu kapsamda Ramazan Bayramı'nda 3 bin lira ikramiye ödeneği alan emekliler, Kurban Bayramı'nda da ikramiye alacaklar. Bu yıl Kurban Bayramı 16 Haziran'da başlayacak. Ramazan tatilinde olduğu gibi bonusun bayramdan bir hafta önce hesaba yatırılması gerekmektedir.

Elektronik yönetim sisteminden başlatılan uygulama sayesinde emekliler, bayram ikramiyeleri ve mobil ödemeler hakkında bilgi alabiliyor. SSK'nın resmi internet sitesinde emekliler T.C. Kimlik numarası ve şifreyi kullanarak sisteme giriş yaparak bayram ikramiyesi hakkında detaylı bilgileri öğrenebileceksiniz.

e-Devlet sisteminden giriş yapanlar, sağ üstteki arama çubuğuna “Emeklilik Bayram İkramiyesi" ile "Seyyanen Ödeme Talebi” ifadelerini yazarak ikramiyelerini kontrol edebilecekler. Aynı zamanda bonus talepleri telefonla veya internet üzerinden de yapılabilmektedir.

İkramiyeler maaşların ödendiği bankalar aracılığıyla ödenecek. Emekliler, ikramiyelerinin ödenip ödenmediğini mobil bankacılık üzerinden toplam bakiyeyi kontrol ederek öğrenebilecek. Aynı şekilde bankaların müşteri hizmetlerinden de sorgulama yapılabilmektedir.

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