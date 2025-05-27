DOLAR
39 0,05%
EURO
44,29 0,5%
ALTIN
4.134,44 1,23%
BITCOIN
4.278.759,81 -0,19%

Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova’da Lavrov ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 12:44
Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova’da Lavrov ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Görüşmenin basına açık kısmında Bakan Fidan, Moskova’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Dün (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin tarafından kabul edildim ve kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en içten selam ve iyi dileklerini, önemli mesajlarını iletme imkanım oldu.” dedi.

Türkiye-Rusya İlişkileri Üzerine Değerlendirme

Bakan Fidan, Türkiye-Rusya ilişkilerine değinerek, “İlişkilerimiz, liderlerimizin çizdiği yolda son derece sağlıklı bir şekilde hedeflerine ulaşarak ilerlemekte.” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Gündemin çok hızlı değiştiği coğrafyamızda Türkiye ile Rusya arasındaki köklü ilişkiler, bölgemizde istikrar ve güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynamakta.” dedi.

Fidan, Rusya’nın Ukrayna ile doğrudan müzakereler için İstanbul’u tercih etmesini de, “Ülkelerimizin istikrar tesisine dönük ortak anlayışın tezahürü” şeklinde değerlendirdi. Görüşmesinde iki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkilerin tüm başlıklarına değineceğini kaydeden Fidan, enerji, ekonomi gibi konuları ele alacaklarını ifade etti.

Lavrov’dan İşbirliği Mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fidan başkanlığındaki heyeti Moskova'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Ortaklığımızın derinleştirilmesine yönelik karşılıklı iş ve sonuç odaklı yaklaşım, dünkü görüşmede teyit edildi.” dedi. İkili işbirliği konusunda önemli planlarının olduğunu vurgulayan Lavrov, “Ticaret ve yatırım alanındaki işbirliğimiz gelişiyor ve gelişmeye devam edecek.” açıklamasını yaptı.

Lavrov ayrıca, “Rusya ve Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Doğu dahil birçok bölgede durumun iyileştirilmesine yönelik uluslararası girişimlerde yer alıyor.” diyerek, iki liderin ortaya koyduğu hedeflerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. “Putin’in de dün dediği gibi Türkiye'nin yeniden Ukrayna tarafıyla doğrudan müzakere imkanlarını sağlamasına değer veriyoruz.” ifadesiyle görüşmesini sonlandırdı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Usta Sanatçı İlhan Şeşen İçin Duygu Dolu Tören Düzenlendi
2
12. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali 'Yenilmez' ile Başladı
3
Gümüşhane'de Otomobilin Tekerleğinde Sıkışan Yılan Kurtarıldı
4
Belçika Müslüman Konseyi Başkanı: 'Kalabalık Nüfus Sorunları Çözmeye Yetmiyor'
5
Denizli'de Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı
6
Anadolu Düğün Gelenekleri Mısır'da Sergilendi
7
İstanbul'da Narkokapan-İstanbul 2 Operasyonunda 254 Şüpheli Tutuklandı

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!