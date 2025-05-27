Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova’da Lavrov ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Görüşmenin basına açık kısmında Bakan Fidan, Moskova’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Dün (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin tarafından kabul edildim ve kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en içten selam ve iyi dileklerini, önemli mesajlarını iletme imkanım oldu.” dedi.

Türkiye-Rusya İlişkileri Üzerine Değerlendirme

Bakan Fidan, Türkiye-Rusya ilişkilerine değinerek, “İlişkilerimiz, liderlerimizin çizdiği yolda son derece sağlıklı bir şekilde hedeflerine ulaşarak ilerlemekte.” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Gündemin çok hızlı değiştiği coğrafyamızda Türkiye ile Rusya arasındaki köklü ilişkiler, bölgemizde istikrar ve güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynamakta.” dedi.

Fidan, Rusya’nın Ukrayna ile doğrudan müzakereler için İstanbul’u tercih etmesini de, “Ülkelerimizin istikrar tesisine dönük ortak anlayışın tezahürü” şeklinde değerlendirdi. Görüşmesinde iki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkilerin tüm başlıklarına değineceğini kaydeden Fidan, enerji, ekonomi gibi konuları ele alacaklarını ifade etti.

Lavrov’dan İşbirliği Mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fidan başkanlığındaki heyeti Moskova'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Ortaklığımızın derinleştirilmesine yönelik karşılıklı iş ve sonuç odaklı yaklaşım, dünkü görüşmede teyit edildi.” dedi. İkili işbirliği konusunda önemli planlarının olduğunu vurgulayan Lavrov, “Ticaret ve yatırım alanındaki işbirliğimiz gelişiyor ve gelişmeye devam edecek.” açıklamasını yaptı.

Lavrov ayrıca, “Rusya ve Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Doğu dahil birçok bölgede durumun iyileştirilmesine yönelik uluslararası girişimlerde yer alıyor.” diyerek, iki liderin ortaya koyduğu hedeflerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. “Putin’in de dün dediği gibi Türkiye'nin yeniden Ukrayna tarafıyla doğrudan müzakere imkanlarını sağlamasına değer veriyoruz.” ifadesiyle görüşmesini sonlandırdı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.