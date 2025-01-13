Dışişleri Bakanı Fidan, Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon ile Ankara'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenyalı mevkidaşı Tanja Fajon ile Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 17:11
Dışişleri Bakanı Fidan, Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon ile Ankara'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan ve Slovenyalı Mevkidaşı Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ile Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ile Ankara'da bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Görüşmenin Detayları

Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan bilgiye göre, Fidan ve Fajon arasındaki görüşmenin içeriği ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Ancak diplomatik kaynaklar, bu tür görüşmelerin stratejik önem taşıdığını belirtiyor.

Bu görüşme, Türkiye ile Slovenya arasındaki işbirliğini artırmak ve karşılıklı çıkarları daha da pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

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