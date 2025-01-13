Dışişleri Bakanı Fidan, Slovenyalı Mevkidaşı Fajon ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ile Ankara'da önemli bir toplantı yaptı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 19:09
Dışişleri Bakanı Fidan, Slovenyalı Mevkidaşı Fajon ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme, Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabında duyuruldu.

Bakan Fidan, Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9. Dönem Toplantısı sürecinde Türkiye'de bulunan Fajon ile gerçekleştirdiği görüşmesinde, 2024-2026 Stratejik Ortaklık Eylem Planı çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkilerde kaydedilen ilerlemeleri değerlendirdi.

Görüşmenin önemli başlıklarından biri, Türkiye'nin ticari ve ekonomik işbirliğinin ahdi zemininin güçlendirilmesi beklentisi oldu. Ayrıca, savunma sanayisi alanında iki ülke arasındaki işbirliği potansiyelinin hayata geçirilmesinin önemi vurgulandı.

Balkanlar'daki meselelerin çözümünün yegane yolunun diyalog olduğuna dikkat çekildi. Bunun yanı sıra, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde somut ilerleme sağlanabilmesi için atılması gereken adımlar aktarıldı.

Görüşmede ayrıca, Suriye'nin geleceğine dair vizyon paylaşılarak, uluslararası toplumdan gerekli desteğin sağlanmasının önemine dikkat çekildi. Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisinin ve insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılmasının da elzem olduğu ifade edildi.

Türkiye-Slovenya KEK 9. Dönem Toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Bakan Fajon'un eş başkanlığında yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

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